5 Fakta Anggota TNI Dikeroyok Delapan Orang di Pondok Rangon, Gegara Senggolan di Jalan

JAKARTA - Dantim Provos Satpamwal Denma Mabes TNI, Sersan Mayor SP, menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Dalam kasus tersebut, empat orang pelaku sudah diamankan petugas. Berikut sejumlah faktanya:

1. Pelaku Pengeroyokan Berjumlah 8 Orang

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono menjelaskan, pelaku pengeroyokan berjumlah delapan orang. Dari delapan orang itu, kata Julius, empat orang telah ditangkap dan sudah di Polres Jakarta Timur.

“Pelaku 4 sudah diamankan ya, 4 dari 8 orang lagi kabur,” jelas Julius.

BACA JUGA: Kasus Sopir Truk di Jakut Dikeroyok Rombongan Pengantar Jenazah Berakhir Damai

Pelaku yang telah diamankan yaitu HL, SK, KK dan JKM, yang selanjutnya dibawa oleh Pakorkam Mabes TNI ke Polsek Cipayung, dan diarahkan untuk diproses di Polres Jakarta Timur.

Sementara itu barang bukti yang diamankan yakni 2 buah telepon genggam merek Oppo, 2 buah gawai Samsung dan satu unit sepeda motor beat Nopol B 5004 TLR.

2. Korban Dirawat di RS Ridwan Meuraksa

Kapuspen TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, saat ini, korban sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur.

3. Korban Alami Sejumlah Luka Memar

Akibat pengeroyokan itu, Serma SP mengalami luka-luka berupa Mata kanan dan kiri memar, ada memar di kepala yang terasa pusing dan bengkak di bagian betis kaki kiri.