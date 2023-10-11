Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Murka! Puluhan Emak-Emak di Karawang Nekat Geruduk Tempat Prostitusi

Nila Kusuma , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |01:30 WIB
Murka! Puluhan Emak-Emak di Karawang Nekat Geruduk Tempat Prostitusi
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

KARAWANG - Kesal karena wilayahnya menjadi tempat prostitusi, puluhan emak-emak di Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang menggerebek tempat prostitusi. Puluhan emak-emak yang menggunakan 30 sepeda motor melakukan sweeping hingga membuat penghuni warung-remang remang kocar-kacir mengamankan diri.

Belasan warung remang-remang langsung menutup usahanya karena emak-emak teriak-teriak meminta semua penghuni keluar.

Menurut keterangan Ketua PKK Desa Belendung, Dewi Yulianti (33), puluhan emak-emak dari majelis taklim setempat terpaksa melakukan aksi menutup lokasi prostitusi karena kesal penghuninya tidak kapok menjalankan praktek prostitusi diwilayahnya meski sudah sempat ditutup pemerintah desa.

"Sudah beberapa kali ditutup tapi kemudian buka kembali. Sekarang kami ibu-ibu majelis taklim yang meminta mereka agar menutup lokasi tersebut. Kalau masih buka lagi kami akan kerahkan semua ibu-ibu di desa untuk turun menutup tempat maksiat mereka," kata Dewi, Selasa (10/10/2023).

Dewi menambahkan, ibu-ibu di Desa Belendung sudah meminta pihak pemerintah desa untuk menutup lokalisasi di desa mereka. Pihak desa sudah merespon dengan memberikan sosialisasi dan menutup tempat maksiat tersebut. Namun, tidak lama ditutup kemudian tempat maksiat itu kembali dibuka.

"Tadinya sempat tutup tapi kemudian beroperasi kembali. Sudah berapa kali buka tutup jadi akhirnya ibu-ibu yang harus turun tangan menutup tempat itu," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/338/3005153/warga-ciomas-gerebek-kontrakan-diduga-tempat-praktik-prostitusi-y6yAaAEJNe.jpg
Warga Ciomas Gerebek Kontrakan Diduga Tempat Praktik Prostitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/338/3003637/rth-tubagus-angke-jadi-tempat-pelacuran-kondom-dan-tisu-bekas-berserakan-V4UMeLiEvf.jpg
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Pelacuran, Kondom dan Tisu Bekas Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/340/2987149/jalankan-bisnis-esek-esek-ibu-rumah-tangga-ditangkap-polisi-M44Wo7ttmZ.jpg
Jalankan Bisnis Esek-Esek, Ibu Rumah Tangga Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/525/2978417/polisi-bongkar-prostitusi-berkedok-panti-pijat-di-sukabumi-tarif-rp1-3-juta-sekali-kencan-E8PAT9mNFp.jpg
Polisi Bongkar Prostitusi Berkedok Panti Pijat di Sukabumi, Tarif Rp1,3 Juta Sekali Kencan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/338/2911628/puluhan-kafe-remang-remang-di-cilincing-bakal-diratakan-pz5iIfcyVD.jpg
Puluhan Kafe Remang-Remang di Cilincing Bakal Diratakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/338/2889889/rekrut-anak-di-bawah-umur-muncikari-mami-icha-diduga-punya-jaringan-prostitusi-Y8LB0X5U3o.jpg
Rekrut Anak di Bawah Umur, Muncikari Mami Icha Diduga Punya Jaringan Prostitusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement