HOME NEWS NUSANTARA

Terkait Pembangunan Gedung PCC di Papua, Wapres Maruf Bertemu Jajaran Pengurus Gereja

Edy Siswanto , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |17:14 WIB
Terkait Pembangunan Gedung PCC di Papua, Wapres Maruf Bertemu Jajaran Pengurus Gereja
Wapres Ma'ruf Amin temui pengurus gereja (foto: dok ist)
JAYAPURA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin bertemu jajaran pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP), Persekutuan Gereja-Gereja Papua Barat (PGGPB), dan Papua Christian Centre (PCC) dalam rangkaian kerjanya di Kota Jayapura Papua, Rabu (11/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas adalah terkait rencana pembangunan Gedung Papua Christian Centre (PCC), yang tercakup dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dan Rencana Aksi Tahun 2023-2024.

Maruf Amin telah melakukan Rapat Teknis bersama Menteri PUPR, Menteri Agama, dan Mendikbudristek membahas tentang pembangunan Gedung PCC ini. Untuk itu, Wapres mendukung pendirian Gedung PCC untuk mendukung penyediaan layanan masyarakat melalui gereja.

“Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun Gedung PCC,” ujar Wapres Maruf saat menerima jajaran PGGP, PGGPB, dan PCC di Abepura, Papua.

Adapun Gedung PCC yang ditargetkan dapat terbangun pada 2024 ini, Wapres meminta adanya usulan opsi lahan pembangunan dari PCC dan PGGP.

“PGGP dan PCC dapat mengusulkan beberapa opsi lahan untuk pembangunan PCC dengan status lahan bebas masalah,” ungkapnya.

Sementara itu, mengenai penetapan Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Guru di Provinsi Papua pada 3 Agustus 2023 yang lalu, Wapres menilai sebagai salah satu terobosan yang sangat mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

“Poin utama dalam peraturan tersebut, yaitu perguruan tinggi non-pemerintah dapat melaksanakan pendidikan guru,” jelas Wapres.

