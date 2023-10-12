Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dipanggil Jokowi untuk Ratas di Jakarta, Wapres Batalkan Agenda di Papua Selatan

Edy Siswanto , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:21 WIB
Dipanggil Jokowi untuk Ratas di Jakarta, Wapres Batalkan Agenda di Papua Selatan
Dipanggil Jokowi untuk ratas di Jakarta, Wapres KH Ma'ruf Amin batalkan agenda di Papua Selatan. (Ist)
JAYAPURA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin terpaksa membatalkan beberapa kegiatan di Provinsi Papua Selatan dan Tengah. Hal ini lantaran Wapres dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara untuk rapat terbatas hari ini pukul 14.00 WIT atau pukul 16.00 WIB.

Wapres bersama rombongan dengan menggunakan pesawat Kepresidenan bertolak ke Jakarta via Bandara Sentani sekira pukul 08.30 WIT.

Terkait hal ini, saat dikonfirmasi Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, mengungkapkan kegiatan Wapres yang diagendakan akan mengunjungi Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke ditunda dan akan dijadwalkan kemudian karena Wapres ada agenda ratas di Jakarta hari ini.

"Benar hari ini kunjungan Wapres ke Wamena Jayawijaya dan Merauke ditunda dikarenakan harus mengikuti rapat bersama Presiden. Selanjutnya menunggu jadwal agenda kunker Bapak Wapres berikutnya," ungkap Pangdam.

"Kita semua menunggu agenda kunker Wapres berikutnya. Semoga bisa segera terealisasi dan kembali berkunjung ke wilayah Papua," kata Pangdam.

Halaman:
1 2
      
