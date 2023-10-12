Advertisement
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Beri Jaring Ikan Dongkrak Pendapatan Nelayan Rp10 Juta Perbulan

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |03:22 WIB
Relawan Ganjar Beri Jaring Ikan Dongkrak Pendapatan Nelayan Rp10 Juta Perbulan
Relawan Ganjar Pranowo berikan bantuan jaring ikan untuk nelayan di Tasikmalaya (Foto: Ist)
A
A
A

TASIKMALAYA - Para nelayan di Pantai Pasanggarahan, Desa/Kec. Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat mendapatkan bantuan dari sukarelawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Sukarelawan Nelayan Balad Ganjar memberikan bantuan jaring ikan kepada nelayan. Sejumlah jaring ikan yang diberikan dengan kualitas tinggi yang berukuran 8 inci.

Menurut Korwil Nelayan Balad Ganjar Cipatujah Agus Setiawan Agus, pihaknya sangat peduli kepada nelayan di pesisir Jawa Barat.

Apalagi, tidak semua nelayan di pinggir pantai Pasanggrahan mempunyai jaring ikan ukuran 8 inci yang membuat mereka tidak bisa mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak.

Hal tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi nelayan. Dengan adanya bantuan ini semoga menjadi bermanfaat dan bisa meningkatkan kapasitas penangkapan ikannya, serta dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

Nelayan Balad, ke depan tidak hanya memberikan bantuan peralatan ikan kepada para nelayan pesisir di Jawa Barat. Namun, akan membantu meningkatkan perekonomian para nelayan. Cara yang dilakukan misalnya dengan membentuk beberapa rumah usaha bagi para nelayan.

Sementara Ketua Kelompok Nelayan Pasanggrahan 27, Edi, mengungkapkan, jaring yang diberikan Nelayan Balad Ganjar memiliki kapasitas yang besar untuk menangkap berbagai jenis ikan bernilai tinggi seperti ikan Kakap, Kembung, Tongkol, ikan Kue, dan Japuh.

Nelayan di Pasanggrahan mampu menangkap ikan sebanyak 5 hingga 10 kilogram setiap harinya dengan menggunakan jaring tersebut. Harga ikan tersebut jika dijual berkisar antara Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.

