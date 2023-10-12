Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Semringahnya Santri Ponpes Suryalaya Bertemu Ganjar Lagi: Saya Pernah Foto dengan Bapak Pas Masih Kecil

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |11:51 WIB
Semringahnya Santri Ponpes Suryalaya Bertemu Ganjar Lagi: Saya Pernah Foto dengan Bapak Pas Masih Kecil
Semringhanya santri Ponpes Suryalaya bertemu Ganjar lagi : Saya pernah foto dengan Bapak pas masih kecil. (Ist)
A
A
A

 

TASIKMALAYA - Seorang santri bernama Khoiri Maimun Ichsani tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya karena bisa bertemu Ganjar Pranowo saat sedang mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Suryalaya, Desa Tanjungkerta, Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (10/10/2023).

Dalam pertemuan yang tidak terduga ini, Khoiri merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan Ganjar Pranowo. Terakhir kali, dia bertemu dan foto bersama Ganjar saat masih kecil, yaitu tahun 2018.

Ketika Ganjar datang ke pesantren itu, ratusan santri, termasuk Khoiri tampak antusias untuk bersalaman dengan Ganjar Pranowo yang habis berziarah ke Makam Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh dan KH Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin alias Abah Anom.

Saat Ganjar semakin mendakat, Khoiri lantas meneriakkan nama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu untuk bisa bersalaman dan foto bersama.

Ganjar yang mendengar teriakan Khoiri pun menghentikan langkahnya.

“Pak Ganjar, saya mau foto,” kata Khoiri.

“Oh iya-iya sini,” jawab Ganjar.

Di momen inilah Khoiri bernostalgia dengan menunjukkan fotonya bersama Ganjar pada 2018.

Ganjar yang melihat tampak antusias melihat foto itu sambil mengingat momen tersebut.

“Ini foto sewaktu dulu saya pernah foto sama Bapak,” ujar Khoiri.

Sebelum berpisah, Khoiri menyempatkan diri untuk berfoto kembali dan mencium tangan Ganjar. Kemudian, Ganjar langsung bergegas menuju kediaman Pengasuh Ponpes KH Baban Ahmad Jihad.

Saat ditemui, Khoiri merasa bahagia, karena bisa bertemu tanpa terduga dengan Ganjar yang sedang berkunjung ke Ponpes Suryalaya.

“Seneng banget, nggak terduga aja sih, kan dulu datang, karena diundang. Kalau sekarang kan Pak Ganjar tiba-tiba datang ke sini tanpa diundang,” jelas Khoiri.

Ganjar yang kini merupakan Bakal Calon Presiden (Bacapres) didoakan oleh Khoiri agar bisa menjadi pemimpin yang amanah dan disenangi oleh rakyatnya.

“Harapannya semoga bisa menjadi amanah, tidak mengecewakan rakyatnya. Semoga jadi panutan bagi rakyatnya dan menjadi pedoman dan juga dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari marabahaya,” tutur dia.

