Ganjar Pranowo Dinilai Sosok yang Layak untuk Pimpin Indonesia

CIANJUR - Abdi Balad Ganjar (ABG) menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad di Gedung Serbaguna Assakinah, Desa Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Rabu 11 Oktober 2023.

Ribuan masyarakat Cianjur berbondong-bondong mengikuti peringatan Maulid Nabi ini. Loyalis Ganjar Pranowo ini mengajak masyarakat Cianjur untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah.

Di tahun politik ini, relawan ABG juga meminta masyarakat memilih sosok pemimpin yang layak untuk Indonesia dengan berpartisipasi dalam Pemilu, terutama pemilihan presiden.

Sekretaris Jenderal Abdi Balad Ganjar, Pardiyanto mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan cakap dalam memimpin pemerintahan. Misalnya, hal itu ada pada diri bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo.

"Karena beliau sosok yang ramah, dekat dengan masyarakat. Keberhasilan beliau waktu memimpin Jawa Tengah juga terasa, terlihat ada beberapa yang sudah menonjol seperti di bidang pendidikan dan pertanian," ungkapnya.

Pardiyanto mengatakan, pihaknya tidak hanya menggelar Maulid Nabi, tetapi juga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

"Abdi Balad Ganjar menggelar maulid nabi. Lalu, kami mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024," ucapnya.

(Awaludin)