Hary Tanoesoedibjo: Pengusaha di Jatim Mayoritas Dukung Ganjar Pranowo

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan bahwa mayoritas pengusaha di Jawa Timur mendukung Capres Ganjar Pranowo.

Hary Tanoe bersama Ganjar Pranowo menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023).

Dalam kesempatan itu, para pengusaha di Jatim berdiskusi bersama Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo terkait permasalahan perekonomian bangsa.

Selain itu, sebanyak 200 pengusaha juga bersepakat mendukung penuh Ganjar Pranowo menjadi Presiden di Pilpres 2024, siapa pun Cawapresnya.

Hary Tanoesoedibjo bersama istrinya, Liliana Tanoesoedibjo yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa para pengusaha berkeyakinan dengan kepimpinan Ganjar Pranowo Indonesia akan lebih maju.

"Jadi dunia usaha di Jatim kalau menurut saya akan mayoritas mendukung Pak Ganjar karena saya juga dari Surabaya dan dukungan itu sangat luar biasa positif dan militan untuk pemenangan Pak Ganjar," ujarnya di lokasi.