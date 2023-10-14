Ganjar Terima Dukungan Pengusaha, Hary Tanoe: Sangat Positif untuk Pemenangan

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo bersama Ganjar Pranowo menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jawa Timur, di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023).

Ia pun mengungkapkan bahwa mayoritas pengusaha di Jawa Timur mendukung Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo.

Sebanyak 200 pengusaha juga bersepakat mendukung penuh Ganjar Pranowo menjadi Presiden di Pilpres 2024, siapa pun Cawapresnya.

BACA JUGA: Hary Tanoe Bersama Ganjar Pranowo Silaturahmi dengan Ratusan Pengusaha di Jatim

Hary Tanoesoedibjo bersama istrinya, Liliana Tanoesoedibjo yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa para pengusaha berkeyakinan dengan kepimpinan Ganjar Pranowo Indonesia akan lebih maju.

"Jadi dunia usaha di Jatim kalau menurut saya akan mayoritas mendukung Pak Ganjar karena saya juga dari Surabaya dan dukungan itu sangat luar biasa positif dan militan untuk pemenangan Pak Ganjar," ujarnya di lokasi.