Pandawa Ganjar Gelar Pelatihan Daur Ulang Sekaligus Pembersihan Sampah Dekat Sirkuit Mandalika

JAKARTA - Sukarelawan Pandawa Ganjar mengadakan kegiatan upaya pelestarian lingkungan bersama masyarakat dengan mengumpulkan sampah di kawasan Pantai Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Koordinator Pandawa Ganjar Lombok Tengah, Hadinata mengatakan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran sampah di pantai Kuta yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika.

Hadinata mengatakan kegiatan ini juga dapat meningkatkan daya tarik wisatawan karena lingkungannya bersih dan tidak tercemar oleh sampan. Selain itu, Pandawa Ganjar juga mengadakan pelatihan mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan yang berguna dan dapat dijual, seperti keranjang, kotak tisu, tas bahkan pot bunga.

BACA JUGA: Tokoh Agama hingga Pemuda di Indramayu Siap Menangkan Ganjar Pranowo

Menurutnya, pemanfaatan barang bekas merupakan bagian dari gambaran Calon Presiden Ganjar Pranowo tentang pentingnya memanfaatkan barang bagi masyarakat, termasuk mendaur ulang sampah.

Dijelaskannya, tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah serta berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Pandawa Ganjar juga berharap kegiatan ini dapat mengurangi jumlah sampah yang terbuang, membantu menjaga kebersihan.

Sampah yang dijadikan bahan praktik dari pelatihan itu merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemungutan sampah yang dilakukan Pandawa Ganjar di Pantai Kuta, Lombok Tengah.

BACA JUGA: Ganjar Ingin Produk Dalam Negeri Semakin Berkembang

KEK Mandalika telah difokuskan menjadi pengembangan industri pariwisata olahraga yang unik dan mempunyai ciri khas, sehingga kedepannya direncanakan akan dibangun lintasan pacuan kuda dan lapangan golf.

Hadinata menambahkan, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Pandawa Ganjar juga berharap kegiatan ini dapat mengurangi jumlah sampah yang terbuang, membantu masyarakat terhindar dari penyakit karena lingkungan tetap bersih.