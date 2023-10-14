Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tokoh Agama hingga Pemuda di Indramayu Siap Menangkan Ganjar Pranowo

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |17:43 WIB
Tokoh Agama hingga Pemuda di Indramayu Siap Menangkan Ganjar Pranowo
Tokoh agama hingga pemuda di Indramayu siap menangkap Ganjar. (MPI/Andrian Supendi)
A
A
A

 

INDRAMAYU - Dinilai bisa melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo yang giat melakukan pembangunan diberbagai bidang, Pusat Kerja dan Pengembangan (PKP) Berdikari menyatakan dukungan dan siap memenangkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Presiden 2024.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum PKP Berdikari, Osmar Tanjung, didampingi Sekjen DPP PKP Berdikari, Yulnofrin, dan Perwakilan Pengurus DPD PKP Berdikari Indramayu, Asep Syaifullah, saat kegiatan ekspos di Museum Dunia Tanah Pusaka, Desa Sukahurip, Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/10/2024).

Menurut Osmar Tanjung, Ganjar adalah sosok capres yang mampu melanjutkan dan memahami cara kerja Presiden Jokowi, serta berkomitmen meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan.

Oleh karena itu, lanjut Osmar, PKP Berdikari menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang ada di Indramayu, baik tokoh agama, budaya, dan pemuda, yang siap all out memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.

"Dengan merangkul sejumlah tokoh masyarakat di Indramayu ini, PKP Berdikari optimis suara di Jawa Barat bisa memperoleh kemenangan," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Dalam hal ini, Osmar Tanjung menyatakan, PKP Berdikari optimis suara Ganjar Pranowo di Jawa Barat minimal 50 persen melebihi suara Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement