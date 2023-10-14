Tokoh Agama hingga Pemuda di Indramayu Siap Menangkan Ganjar Pranowo

Tokoh agama hingga pemuda di Indramayu siap menangkap Ganjar. (MPI/Andrian Supendi)

INDRAMAYU - Dinilai bisa melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo yang giat melakukan pembangunan diberbagai bidang, Pusat Kerja dan Pengembangan (PKP) Berdikari menyatakan dukungan dan siap memenangkan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Kabupaten Indramayu pada Pemilihan Presiden 2024.

Hal itu disampaikan, Ketua Umum PKP Berdikari, Osmar Tanjung, didampingi Sekjen DPP PKP Berdikari, Yulnofrin, dan Perwakilan Pengurus DPD PKP Berdikari Indramayu, Asep Syaifullah, saat kegiatan ekspos di Museum Dunia Tanah Pusaka, Desa Sukahurip, Kabupaten Indramayu, Sabtu (14/10/2024).

Menurut Osmar Tanjung, Ganjar adalah sosok capres yang mampu melanjutkan dan memahami cara kerja Presiden Jokowi, serta berkomitmen meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan.

Oleh karena itu, lanjut Osmar, PKP Berdikari menggandeng beberapa tokoh masyarakat yang ada di Indramayu, baik tokoh agama, budaya, dan pemuda, yang siap all out memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Diyakini Jadi Figur Capres Idola Gen Z dan Generasi Milenial

"Dengan merangkul sejumlah tokoh masyarakat di Indramayu ini, PKP Berdikari optimis suara di Jawa Barat bisa memperoleh kemenangan," ujar dia, kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Dalam hal ini, Osmar Tanjung menyatakan, PKP Berdikari optimis suara Ganjar Pranowo di Jawa Barat minimal 50 persen melebihi suara Presiden Jokowi pada Pilpres 2019.