Gotong Royong dengan Warga dan Santri, Relawan Ganjar Bangun Drainase di Cilegon

Gotong royong bersama warga dan santri, relawan Ganjar bangun drainase di Cilegon, Banten. (Ist)

CILEGON – Sukarelawan Ganjar untuk Semua (GUS) membuat saluran drainase bagi warga di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pembuatan drainase itu berkolaborasi dengan Ponpes Al Qur'an Asshohaabah, Cilegon.

Koordinator Ganjar untuk Semua (GUS) Kota Cilegon, H Iyus Mahrus mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai bantuan material yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan drainase, seperti pasir, semen, dan batu.

"Alhamdulillah, pembuatan saluran drainase ini sudah teralisasi. Warga nunggu-nunggu bantuan ini," kata Iyus, dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).

Iyus mengungkapkan, saluran drainase yang baru dibangun ini terletak di sebelah Ponpes Al Qur'an Asshohaabah, dan memiliki panjang sekitar 40 meter. Pembangunan drainase ini ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Iyus, proses pembangunan drainase melibatkan kerja sama gotong royong antara sukarelawan, warga, dan unsur pesantren.

"Kami memberikan material, semen hingga pasir. Pak Kiai dengan sukarela memberitahukan kepada warga dan pemuda untuk bergotong royong menbuat ini," jelas Iyus.

Selain itu, manfaat utama dari pembangunan drainase ini di antaranya pengendalian banjir, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas air, serta kenyamanan sehari-hari warga.

Pimpinan Ponpes Al Quran Asshohaabah, H Hidayatullah Humaeniy Mastur mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ganjar untuk semua. Menurut dia, bantuan kemanusiaan seperti pembangunan saluran drainase ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan oleh sukarelawan Ganjar.