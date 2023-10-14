Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gotong Royong dengan Warga dan Santri, Relawan Ganjar Bangun Drainase di Cilegon

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |19:49 WIB
Gotong Royong dengan Warga dan Santri, Relawan Ganjar Bangun Drainase di Cilegon
Gotong royong bersama warga dan santri, relawan Ganjar bangun drainase di Cilegon, Banten. (Ist)
A
A
A

CILEGON – Sukarelawan Ganjar untuk Semua (GUS) membuat saluran drainase bagi warga di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pembuatan drainase itu berkolaborasi dengan Ponpes Al Qur'an Asshohaabah, Cilegon.

Koordinator Ganjar untuk Semua (GUS) Kota Cilegon, H Iyus Mahrus mengatakan pihaknya telah memberikan berbagai bantuan material yang sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan drainase, seperti pasir, semen, dan batu.

"Alhamdulillah, pembuatan saluran drainase ini sudah teralisasi. Warga nunggu-nunggu bantuan ini," kata Iyus, dalam keterangannya, Sabtu (14/10/2023).

Iyus mengungkapkan, saluran drainase yang baru dibangun ini terletak di sebelah Ponpes Al Qur'an Asshohaabah, dan memiliki panjang sekitar 40 meter. Pembangunan drainase ini ditargetkan selesai dalam beberapa hari ke depan.

Menurut Iyus, proses pembangunan drainase melibatkan kerja sama gotong royong antara sukarelawan, warga, dan unsur pesantren.

"Kami memberikan material, semen hingga pasir. Pak Kiai dengan sukarela memberitahukan kepada warga dan pemuda untuk bergotong royong menbuat ini," jelas Iyus.

Selain itu, manfaat utama dari pembangunan drainase ini di antaranya pengendalian banjir, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas air, serta kenyamanan sehari-hari warga.

Pimpinan Ponpes Al Quran Asshohaabah, H Hidayatullah Humaeniy Mastur mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ganjar untuk semua. Menurut dia, bantuan kemanusiaan seperti pembangunan saluran drainase ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa terus dilakukan oleh sukarelawan Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement