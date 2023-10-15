Bahas Penciptaan Lapangan Kerja Bersama Pengusaha, Ganjar: Adaptif pada Perubahan

SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai adaptif pada perubahan bisa menjadi salah satu solusi dalam penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Dalam silaturahmi bersama ratusan pengusaha di Jawa Timur, Ganjar Pranowo turut membahas persoalan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

"Tentu saya banyak yang mempertanyakan penciptaan lapangan kerja maka investasi dan termasuk adaptif pada perubahan sehingga banyak kreasi-kreasi yang didapat dari mereka sehingga banyak inovasi nantinya," kata Ganjar di Surabaya, Sabtu 14 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga mengucapkan terima kasih kepada ratusan pengusaha di Jawa Timur yang telah menyatakan dukungannya di Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo bertemu dengan pengusaha Jatim didampingi oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Ganjar Pranowo dan Hary Tanoes menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jawa Timur, di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jatim, Sabtu 14 Oktober 2023.

"Dan saya sangat berterima kasih dukungannya makin menguat begitu juga dengan relawannya cukup banyak dan tadi mereka sampaikan kepada saya, kami berikan dukungan penuh pak," kata Ganjar di lokasi.