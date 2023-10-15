Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Pelatnas Atlet Asian Para Games, Wamenparekraf: Semangat Latihannya Luar Biasa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:08 WIB
Kunjungi Pelatnas Atlet Asian Para Games, Wamenparekraf: Semangat Latihannya Luar Biasa
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo kunjungi Pelatnas atlet Asian Para Games (Foto: MPI)
A
A
A

SOLO - Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai Chef de Mission (CdM) Asian Para Games 2022 mengunjungi tiga pemusatan pelatihan nasional (pelatnas) atlet yang akan bertanding di Hangzhou, Tiongkok dan memastikan mereka siap bertanding untuk mencetak prestasi terbaik.

Ketiga pelatnas cabang olahraga yang dikunjungi Wamenparekraf Angela di Kota Solo pada Jumat 13 Oktober 2023, adalah judo di Sahid Jaya Solo Hotel, tenis meja di Gor Fakultas Keolahragaan UNS, dan renang di Kusuma Sahid Prince Hotel.

Dalam sambutannya, Angela mengungkapkan kunjungannya ini bertujuan untuk membangkitkan semangat para atlet yang akan berangkat ke Hangzhou pada Senin 16 Oktober 2023.

Ia juga mengungkapkan kekagumannya atas semangat para atlet yang akan mewakili Indonesia dalam Asian Para Games 2022 dalam berlatih.

"Melihat (semangat) latihan yang luar biasa, saya yakin kita bisa memberikan yang terbaik di Hangzhou nanti," kata Angela.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
