Kagumi Sejarah Masjid Cheng Hoo, Ganjar: Dibangun Bergotong-royong Berbagai Umat Agama

SURABAYA - Capres yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memuji keberadaan Masjid Muhammad Cheng Hoo karena menjunjung tinggi toleransi beragama di Surabaya, Jawa Timur.

Ganjar juga mengagumi sejarah Masjid Cheng Hoo yang dibangun bergotong-royong oleg berbagai umat beragama yang ada di Surabaya.

"Tadi saya dikasih tahu sejarah Masjid Muhammad Cheng Hoo ini dibangun dengan bergotong-royong berbagai umat agama," ujarnya, Sabtu (14/10/2023).

Ganjar Pranowo menghadiri perayaan milad ke-21 tahun Masjid Cheng Hoo. Dalam kesempatan itu, dirinya berharap, rumah ibadah ini bisa menjadi tempat silaturahmi antar umat beragama dalam menjaga kerukunan umat beragama.

"Dari sejarahnya ternyata kontribusinya banyak sekali yang diberikan masyarakat, khususnya dari Tionghoa," ujar Ganjar, Sabtu 14 Oktober 2023 malam.

Ia mengatakan bahwa pembangunan Masjid Cheng Hoo juga berasal dri berbagai umat beragama. Masjid Cheng Hoo, kata dia, juga menjadi wadah dari berbagai agama untuk bertemu dan berkumpul, serta berdiskusi agar bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat.

"Rasanya masjid ini bisa menjadi tempat yang netral untuk orang bisa berdatangan, berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat," kata dia.