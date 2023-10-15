Ganjar Pranowo, Hary Tanoe dan Angela Kunjungi Pabrik Kopi Kapal Api untuk Serap Aspirasi

SIDOARJO - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo mengunjungi pabrik kopi Kapal Api di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Ganjar bersama Hary Tanoe dan Angela sempat berkeliling pabrik kopi yang tercatat kualitasnya terbaik urutan ketiga di dunia itu.

Kedatangan Ganjar Pronowo bersama Hary Tanoe dan Angela tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta berdiskusi tentang kemajuan produk dalam negeri agar bisa go internasional.

"Kopi Kapal Api juga punya pabrik di Jateng ternyata inilah pabrik pertama dan kita bisa meninjau," ujarnya di lokasi.

Ganjar mengatakan bahwa sejarah dari pergerakan PT Santos Jaya Abadi yang bergerak di perkopian tersebut juga luar biasa.

"Ini sudah generasi ketiga dan menguasai kira-kira 60 persen market kopi dan sampai ke tingkat ekspor," jelas mantan Gubernur Jateng itu.