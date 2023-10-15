Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Ganjar Apresiasi Kapal Api Gunakan Kopi Lokal dari Berbagai Daerah

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |11:50 WIB
Ganjar Pranowo tinjau pabrik kopi Kapal Api/Foto: Ist
SIDOARJO - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengapresiasi merek dagang Kapal Api karena menggunakan kopi lokal dari berbagai daerah dalam produksinya.

Hal itu diungkapkan mantan Gubernur Jateng itu saat mengunjungi pabrik kopi Kapal Api di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Ganjar Pranowo bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sempat berkeliling pabrik kopi Kapal Kapi.

"Ini bahan lokal dan termasuk inovasinya kopinya juga yang sudah cair. Kita bangga. dan (ini terbaik) nomor tiga di dunia ya," kata dia.

Sebelumnya, kedatangan Ganjar Pronowo bersama Hary Tanoe dan Angela tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta berdiskusi tentang kemajuan produk dalam negeri agar bisa go internasional.

"Kopi Kapal Api juga punya pabrik di Jateng ternyata inilah pabrik pertama dan kita bisa meninjau," kata dia.

