Bertemu Pengusaha, Ganjar Bahas Tarif Kesehatan yang Terjangkau dengan Pelayanan yang Mumpuni

SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo membahas politik kesehatan saat bersilaturahmi dengan ratusan pengusaha Jawa Timur.

Persoalan kekurangan dokter spesialis di Indonesia, sehingga bagaimana bisa memenuhinya guna pelayanan kesehatan yang lebih baik menjadi topik bahasan.

"Bagaimana dokter spesialis itu bisa terpenuhi dan bisa diakses lebih mudah," ujarnya.

Mantan Gubernur Jateng itu melanjutkan bahwa dirinya bersama pengusaha di Jatim juga mendiskusikan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan, namun dengan tetap terjangkau untuk semua elemen masyarakat.

Ganjar menilai bahwa persoalan tarif kesehatan harus dibicarakan secara serius. Sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan menggunakan alat-alat kesehatan yang terbaik dan canggih.

"Sehingga kesehatannya bisa canggih dan alat kesehatannya yang terbaik dan bisa alat kesehatannya canggih tapi bisa terjangkau," tuturya.

Sekadar diketahui Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menggelar silaturahmi bersama ratusan pengusaha di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo dan Hary Tanoes menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jawa Timur, di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal.