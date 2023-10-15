Lepas 350 Peserta Wisata Regilius di Sumsel, Parta Perindo Jaga Warisan Leluhur

PALEMBANG - Partai Perindo melepas 350 peserta wisata religius yang tercakup dalam Paguyuban Adumanis Bangkit, Kegiatan tersebut resmi dilepas oleh Ketua DPW Partai Perindo, Sematera Selatan (Sumsel), Febuar Rahman.

"Partai Perindo bersinergi dengan seluruh paguyuban di Sumsel bersama melaksanakan kegiatan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur terdahulu," ujar Februar, Sabtu 14 Oktober 2023.

Kegiatan tersebut menjadi hal yang rutin setiap tahunnya, dengan bersinergi bersama seluruh paguyuban. Kegiatan seperti itu menjadi tugas Partai Perindo dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan indonesia khususnya wilayah Sumsel.

Febuar Rahman, resmi melepas 350 peserta wisata religius menuju Desa Adumanis, Kecamatan Semendawai, Ogan Komering Ulu Timur, Sumsel, yang bertempat di Gedung Aeki, Jalan Diponegoro, Palembang.

Kegiatan tersebut merupakan program rutin tahunan Partai Perindo yang bersinergi dengan paguyuban Adumanis Bangkit, serta paguyuban lainnya terkait pelestarian kebudayaan di Sumsel.

Di lokasi acara, pun tampak terlihat Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.