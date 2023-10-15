Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Lepas 350 Peserta Wisata Regilius di Sumsel

Erwin Setiawan , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |10:43 WIB
Partai Perindo Lepas 350 Peserta Wisata Regilius di Sumsel
Partai Perindo lepas 350 peserta wisata religi di Sumsel (Foto : iNews)
PALEMBANG - Sebanyak 350 peserta wisata religius yang tercakup dalam Paguyuban Adumanis Bangkit, resmi dilepas oleh Ketua DPW Partai Perindo, Sematera Selatan (Sumsel), Febuar Rahman.

Kegiatan tersebut menjadi hal yang rutin setia tahunnya, dengan bersinergi bersama seluruh paguyuban. Kegiatan seperti itu menjadi tugas Partai Perindo dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan indonesia khususnya wilayah Sumsel.

Febuar Rahman, resmi melepas 350 peserta wisata religius menuju Desa Adumanis, Kecamatan Semendawai, Ogan Komering Ulu Timur, Sumsel, yang bertempat di Gedung Aeki, Jalan Diponegoro, Palembang.

Kegiatan tersebut merupakan program rutin tahunan Partai Perindo yang bersinergi dengan paguyuban Adumanis Bangkit, serta paguyuban lainnya terkait pelestarian kebudayaan di Sumsel.

Di lokasi acara, pun tampak terlihat Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.

Febuar Rahman mengungkapkan, kegiatan tersebut merupakan tugas yang diemban oleh Partai Perindo dengan nomor urut 16 pada kertas suara, yakni menjaga serta melestarikan apa yang menjadi budaya masyarakat Sumsel.

