Bacaleg Perindo Gelar Turnamen Mobile Legend, Tingkatkan Partisipasi Pemilih Anak Muda

BEKASI - Bacaleg dari Partai Perindo Ryzko Hartandi dan Denny Dolfie Walla sukseskan turnamen E-Sport Mobile Legend di Kabupaten Bekasi. Peserta yang mengikuti turnamen itu berharap Partai Perindo bisa menggelar kegiatan E-Sport yang serupa.

Diketahui, kolaborasi dua politis Partai Perindo itu mengajak generasi milenial untuk tidak malu terjun ke politik melalui ajang turnamen Mobile Legends yang digelar dua hari pada 13-14 Oktober 2023 di, Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.

Peserta bernama David (29) yang ikut serta dalam turnamen E-Sport Mobil Legend yang digelar Partai Perindo, partai bernomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 mengaku sangat gembira, selain bisa adu strategi oleh peserta lainnya. Turnamen ini juga jadi ajang silahturahmi.

"Turnamen yang di gelar Perindo ini sangat bagus sekali, selain bisa adu strategi ambisi untuk menang sama lawan-lawan, kita juga bisa silaturahmi sama-sama pemain game ini," kata David kepada MNC Portal Indonesia di lokasi, Minggu (14/10/2023) dini hari.

Menurutnya Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu mengajak generasi muda terjun ke politik jelang Pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih kalangan anak muda. Ia juga berharap agar Perindo lebih sering membuat kegiatan positif yang serupa seperti turnamen E-Sport ini.

"Terima kasih Partai Perindo bisa mengajak anak muda terjun ke politik. Saya berharap ke depannya agar lebih sering kegiatan positif seperti ini," tuturnya.

Bacaleg untuk DPRD Kabupaten Bekasi Dapil II Partai Perindo Ryzko Hartandi mengatakan turnamen E-Sport Mobil Legen diselenggarakan dalam rangka menyambut sumpah pemuda itu merangkul generasi Z dan milenial dalam mengedukasi politik.

"Jadi hari ini adalah kegiatan turnamen mobile Legend e-sport yang telah diagendakan dari kemarin 13 Oktober dan hari ini Final tanggal 14 Oktober," ujar Ryzko kepada wartawan di lokasi.

Turnamen sedang hita ini diwadahi partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, dihadiri oleh 32 tim, yang terdiri dari pemilih pemula, dengan masing-masing anggota tim berjumlah 5 orang.