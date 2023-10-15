Ganjar Kagum dengan Eksistensi PT Santos Jaya Abadi, Berhasil Kuasai 60 Persen Market Kopi Nasional

Ganjar saat berkunjung ke pabrik kopi Kapal Api/Foto: Hari Tambayong

SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkesempatan mengunjungi pabrik kopi Kapal Api milik PT Santos Jaya Abadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Dia pun kagum dengan sepak terjang dari PT Santos Jaya Abadi di bidang perkopian. Perusahaan itu, sambungnya, berhasil merengkuh 60 persen pangsa pasar kopi di Indonesia.

"Ini sudah generasi ketiga dan menguasai kira-kira 60 persen market kopi dan sampai ke tingkat ekspor," jelas mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, pabrik kopi Kapal Api memiliki potensi industri yang sangat hebat untuk bisa menguasai pasar kopi dunia.

"Dan saya senang ternyata sumber daya kopinya diambil dari banyak tempat, termasuk dari Toraja," ungkap dia.

Sebanyak tiga pabrik kopi Kapal Api di antaranya di Sidoarjo, Semarang, dan Karawang.