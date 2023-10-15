Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ganjar Kagum dengan Eksistensi PT Santos Jaya Abadi, Berhasil Kuasai 60 Persen Market Kopi Nasional

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |12:03 WIB
Ganjar Kagum dengan Eksistensi PT Santos Jaya Abadi, Berhasil Kuasai 60 Persen Market Kopi Nasional
Ganjar saat berkunjung ke pabrik kopi Kapal Api/Foto: Hari Tambayong
A
A
A

 

SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo berkesempatan mengunjungi pabrik kopi Kapal Api milik PT Santos Jaya Abadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Dia pun kagum dengan sepak terjang dari PT Santos Jaya Abadi di bidang perkopian. Perusahaan itu, sambungnya, berhasil merengkuh 60 persen pangsa pasar kopi di Indonesia.

 BACA JUGA:

"Ini sudah generasi ketiga dan menguasai kira-kira 60 persen market kopi dan sampai ke tingkat ekspor," jelas mantan Gubernur Jateng itu.

Menurut Ganjar, pabrik kopi Kapal Api memiliki potensi industri yang sangat hebat untuk bisa menguasai pasar kopi dunia.

 BACA JUGA:

"Dan saya senang ternyata sumber daya kopinya diambil dari banyak tempat, termasuk dari Toraja," ungkap dia.

Sebanyak tiga pabrik kopi Kapal Api di antaranya di Sidoarjo, Semarang, dan Karawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement