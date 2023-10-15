Sudah Berdiri Tiga Generasi, Ganjar Kunjungi Pabrik Pertama Kopi Kapal Api

Ganjar dan HT kunjungi pabrik kopi Kapal Api pertama di Indonesia/Foto: Hari Tambayong

SURABAYA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengunjungi pabrik kopi Kapal Api milik PT Santos Jaya Abadi di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Pabrik ini merupakan pabrik pertama Kapal Api yang ada di Indonesia. Dia pun kagum dengan sejarah dari PT Santos Jaya Abadi di bidang perkopian.

BACA JUGA:

Perusahaan itu, sambungnya, sudah berdiri tiga generasi dan berhasil merengkuh 60 persen pangsa pasar kopi di Indonesia.

"Ini sudah generasi ketiga dan menguasai kira-kira 60 persen market kopi dan sampai ke tingkat ekspor," jelas mantan Gubernur Jateng itu.

BACA JUGA:

Menurut Ganjar, pabrik kopi Kapal Api memiliki potensi industri yang sangat hebat untuk bisa menguasai pasar kopi dunia.

"Dan saya senang ternyata sumber daya kopinya diambil dari banyak tempat, termasuk dari Toraja," ungkap dia.