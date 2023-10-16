Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Respons Kebutuhan Warga Lebak, Relawan Ganjar Gotong Royong Menguruk Jalan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |12:30 WIB
Respons Kebutuhan Warga Lebak, Relawan Ganjar Gotong Royong Menguruk Jalan
Relawan Ganjar gotong royong menguruk jalan di Lebak (Foto : Istimewa)
A
A
A
 

LEBAK - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Banten terjun langsung memberikan bantuan untuk pengurukan jalan di Desa Parungsari, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten pada Minggu 15 Oktober 2023.

Koordinator Wilayah GMC Banten, Cucu Komarudin menyebut, kegiatan pengurukan jalan itu dilakukan setelah pihaknya menerima laporan masyarakat atas buruknya jalan tanah di desa tersebut.

"Ketika kita bersilaturahmi turun ke bawah, bermasyarakat, akhirnya masyarakat punya usulan. Salah satunya kondisi jalan di kampung ini sangat kurang bisa digunakan ketika musim hujan," ujar Cucu, dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (16/10/2023).

Cucu menjelaskan, kondisi jalan desa tersebut masih beralas tanah, dan akan berubah menjadi lumpur saat diterjang hujan. Kondisi ini membuat banyak warga yang kesulitan melewati jalan tersebut.

"Banyak kendaraan yang macet, karena memang tanah merah. Tanah liat. Banyak yang jatuh. Banyak anak kecil dan pengendara yang jatuh," tuturnya.

Karena itu, GMC Banten berkumpul dan mengajak warga untuk bergotong royong melakukan pengurukan jalan tersebut. Hal ini dilakukan guna membuat tekstur jalan menjadi lebih keras dan kuat, sehingga bisa dilalui warga, bahkan saat musim hujan.

Aksi ini pun disebut Cucu mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Mereka sangat bersemangat saat melakukan gotong royong menguruk jalan.

