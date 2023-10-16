Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Beri Kontribusi di Dunia Pendidikan, Relawan Ganjar Bareng Warga Bangun Madrasah

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |22:55 WIB
Beri Kontribusi di Dunia Pendidikan, Relawan Ganjar Bareng Warga Bangun Madrasah
Relawan Ganjar bantu pembangunan madrasah (foto: dok ist)
A
A
A

NTT - Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) turut berkontribusi memajukan dunia pendidikan Indonesia dengan membangun fasilitas sekolah di beberapa wilayah.

Kali ini, SDG Nusa Tenggara Timur (NTT) bergotong royong bersama puluhan warga Desa Wowong membangun Madrasah Tsanawiyah (MTs) An Nur di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata.

Koordinator Wilayah (Korwil) SDG NTT Syayfullah Husain Demak menyatakan pihaknya termotivasi membangun dunia pendidikan yang sangat penting untuk generasi muda demi meneruskan kemajuan Indonesia, khususnya NTT. Dengan begitu, generasi muda NTT diharapkan nanti bisa bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

"Kami termotivasi bahwa pendidikan sangat penting buat generasi muda untuk meneruskan kemajuan bangsa ini, khususnya Provinsi NTT," katanya, Senin (16/10/2023).

Karena itu, loyalis Ganjar Pranowo tersebut sengaja hadir di Desa Wowong untuk membantu membangun fasilitas pendidikan Madrasah An Nur. Sebab, masyarakat di sini kesulitan mendapatkan akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

"Kami berpikir bahwa ini sangat penting, apalagi pembangunan sekolah. Sehingga kami sengaja datang untuk membantu desa ini," ungkapnya.

Menurut Syayfullah, pendidikan di desa tersebut kurang memadai. Dia menyatakan hanya ada sekolah dasar (SD) di sana. Jadi, siswa SMP-SMA harus bersekolah di desa tetangga. Mereka harus menempuh jarak sekitar puluhan kilometer.

"Fasilitas pendidikan bagi masyarakat Desa wowong masih kurang memadai. Fasilitas sekolah hanya sampai SD. Untuk SMP-SMA, mereka harus menempuh jarak lumayan jauh," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
