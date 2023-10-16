Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojol di 7 Provinsi

SEMARANG - Simpatisan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Komunitas Ojol (Kajol) Indonesia berhasil merenovasi puluhan basecamp sebagai bentuk solidaritas dan mendorong produktivitas para pengemudi ojol.

Juru Bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengungkapkan program bedah basecamp ini merupakan upaya secara berkelanjutan untuk menebar manfaat kepada sesama.

Di Jawa Tengah sendiri, lanjut dia, Kajol Indonesia dukung Ganjar telah merenovasi lima titik basecamp ojol. Teranyar, basecamp komunitas ojol se-Kota Semarang "Gonesa" sukses dilakukan perbaikan terletak di Jalan Klipang, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

"Untuk renovasi basecamp ini kami untuk Jawa Tengah sendiri kami sudah ada lima lokasi untuk bedah basecamp. Sedangkan di tujuh provinsi (termasuk Jawa Tengah) totalnya hampir 24 kalau gak salah itu sudah kita buat basecamp dan juga posko pemenangan pak Ganjar," kata dia di lokasi, Minggu 15 Oktober 2023.

Risnandar meyakini bahwa renovasi basecamp ini bakal berdampak pada performa para pengemudi ojol.

Sebab, kualitas istirahat dan tidur yang cukup tentunya berdampak kepada dua hal. Pertama, meningkatkan semangat sehingga produktivitas terjaga guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Di sisi lain, adanya basecamp ini diharapkan mampu menguatkan solidaritas antara sesama mitra.

"Rata-rata kita per satu provinsi itu minimal 10 posko pemenangan dan satu kabupaten kota itu minimal ada dua," ungkap dia.