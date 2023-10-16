Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Relawan Ganjar Bedah Basecamp Ojol di 7 Provinsi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |18:39 WIB
Relawan Ganjar Bedah <i>Basecamp</i> Ojol di 7 Provinsi
Relawan Ganjar bedah basecamp ojol (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SEMARANG - Simpatisan Ganjar Pranowo yang berjejaring dalam Komunitas Ojol (Kajol) Indonesia berhasil merenovasi puluhan basecamp sebagai bentuk solidaritas dan mendorong produktivitas para pengemudi ojol.

Juru Bicara Kajol Indonesia dukung Ganjar, Risnandar mengungkapkan program bedah basecamp ini merupakan upaya secara berkelanjutan untuk menebar manfaat kepada sesama.

Di Jawa Tengah sendiri, lanjut dia, Kajol Indonesia dukung Ganjar telah merenovasi lima titik basecamp ojol. Teranyar, basecamp komunitas ojol se-Kota Semarang "Gonesa" sukses dilakukan perbaikan terletak di Jalan Klipang, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

"Untuk renovasi basecamp ini kami untuk Jawa Tengah sendiri kami sudah ada lima lokasi untuk bedah basecamp. Sedangkan di tujuh provinsi (termasuk Jawa Tengah) totalnya hampir 24 kalau gak salah itu sudah kita buat basecamp dan juga posko pemenangan pak Ganjar," kata dia di lokasi, Minggu 15 Oktober 2023.

Risnandar meyakini bahwa renovasi basecamp ini bakal berdampak pada performa para pengemudi ojol.

Sebab, kualitas istirahat dan tidur yang cukup tentunya berdampak kepada dua hal. Pertama, meningkatkan semangat sehingga produktivitas terjaga guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Di sisi lain, adanya basecamp ini diharapkan mampu menguatkan solidaritas antara sesama mitra.

"Rata-rata kita per satu provinsi itu minimal 10 posko pemenangan dan satu kabupaten kota itu minimal ada dua," ungkap dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement