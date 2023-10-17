Respon Keluhan Warga NTB Soal Beras Mahal, Sandiaga Hadirkan Sembako Murah Hanya Rp5 Ribu

LOMBOK TENGAH - Salah seorang warga Kampung Baru Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Amnah (46), mengaku senang dengan adanya program pasar murah yang ditebus hanya lima ribu rupiah. Pasalnya kebutuhan pangan seperti beras dan minyak goreng jauh lebih murah dari harga di pasaran.

"Alhamdulillah saya merasa sangat senang dan terbantukan, kalau bisa kegiatan ini diadakan setiap bulan. Dikarenakan harga sembako saat ini sangat mahal, harga beras per kilonya aja 15.000 rupiah, belum harga minyak, bahan pokok yang lain, dan biaya uang anak sekolah," kata Amnah di Alun Alun Tastura, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Amnah dan warga menuturkan harapannya bahwa kegiatan serupa rutin dilakukan untuk membantu meringankan beban mereka. Sehingga ia berharap Sandiaga dapat menjadi pemimpin negara selanjutnya, dikarenakan selalu sigap, tanggap, dan turun langsung memakmurkan rakyatnya.

"Pak Sandi terima kasih banyak, belum menjadi pemimpin negara aja beliau sudah membahagiakan rakyatnya, memajukan rakyatnya, dan memakmurkan rakyatnya, apalagi beliau jadi pemimpin negara di kemudian hari semakin sejahtera masyarakat Indonesia," tutur Amnah.

Menparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno bersama komunitas UMKM Rumah SandiUno Indonesia (RSI) menanggapi keluhan masyarakat dengan kenaikan harga komoditas bahan pangan, seperti beras dan minyak goreng. Hal itu membuat ia turun tangan menghadirkan ratusan paket sembako murah yang dapat dijangkau para ibu-ibu rumah tangga.

"Kita harus cepat turun ke masyarakat melihat keadaan ekonominya, apalagi dengan adanya ketegangan di Timor Tengah akan berdampak pada naiknya harga-harga bahan pokok disini. Tadi saya cek langsung terasa kenaikan bukan hanya harga pangan, tapi harga-harga pokok, dan biaya hidup ini naik. Ibu-ibu juga sebagian yang ekonominya lagi susah merasa terbantukan, karena ada bazar sembako murah yang dilakukan oleh para komunitas UMKM RSI," ucap Sandiaga Uno.

Perlu diketahui, saat ini harga beras di pasaran mencapai 12.000 rupiah hingga 15.000 rupiah per kilogram. Harga ini berlaku mulai dari beberapa bulan lalu, sehingga kenaikan harga beras yang mencapai rekor tertinggi menjadi perbincangan yang cukup dominan.