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Prabowo Soal Warga NTB Belum Dapat MBG: Saya Minta Kesabaran, Negara Kita Besar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |19:30 WIB
Prabowo Soal Warga NTB Belum Dapat MBG: Saya Minta Kesabaran, Negara Kita Besar
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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LOMBOK BARAT - Warga Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan belum merasakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Presiden Prabowo Subianto meminta warga untuk bersabar karena Indonesia merupakan negara yang sangat besar.

Keluhan itu disampaikan warga saat peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026). Awalnya, Prabowo berbicara mengenai MBG sebagai program strategis.

“Jadi kita ini, saudara-saudara, MBG sangat strategis. Karena ini makan untuk generasi penerus. Sel otak harus berkembang dengan baik. Sel tulang harus baik,” kata Prabowo.

“Sel otot harus baik, dia berkembang sehat. Dia bisa jadi petani yang sehat, dia bisa jadi pekerja yang baik. Dia bisa jadi ilmuwan, jadi dokter. Kalau makan enggak bagus, tidak maksimal," sambungnya.

Prabowo kemudian menyatakan, Indonesia menjadi salah satu pelopor negara yang tidak hanya memberi makan anak-anak, tetapi juga menyasar ibu hamil hingga lansia.

 

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Topik Artikel :
NTB Prabowo Subianto MBG
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