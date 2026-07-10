Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegaskan Kemakmuran Tak Jatuh dari Langit: Elitnya Harus Bersatu

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |17:30 WIB
Prabowo Tegaskan Kemakmuran Tak Jatuh dari Langit: Elitnya Harus Bersatu
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Oleh karena itu, dia mengingatkan para elite harus bersatu dan bekerja keras bersama untuk mencapai kemakmuran.

Penegasan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Indonesia secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

“Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu,” ucap Prabowo.

Dari sejarah, Prabowo belajar bahwa bangsa yang mampu mencapai kemajuan adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan.

“Terutama, elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu. Harus legowo,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229373//prabowo_subianto-jymE_large.png
Prabowo Sentil Orang yang Tolak B50, Sebut Ambil Komisi Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229347//presiden_prabowo_subianto-rMly_large.jpg
Prabowo Bangga TNI Berkali-kali Juara Umum Menembak, Kalahkan Amerika hingga Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229340//presiden_prabowo-2GBC_large.jpg
Prabowo: Hari Ini Kita Setop Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/320/3229335//presiden_prabowo-yEma_large.jpg
Prabowo Sebut PT PAL, Pindad hingga PTDI Hampir Dijual ke Asing: Saya Larang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229337//presiden_prabowo_subianto-9PUd_large.jpg
Prabowo Minta Aparat Introspeksi Diri: Rakyat Tak Ingin Korupsi Dibiarkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/337/3229332//presiden_prabowo_subianto-IcOl_large.jpg
Prabowo: Senapan Tentara Arab Saudi Akan Diproduksi PT Pindad, Senjata Kita Teruji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement