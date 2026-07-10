Prabowo Tegaskan Kemakmuran Tak Jatuh dari Langit: Elitnya Harus Bersatu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bahwa kemakmuran suatu bangsa tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Oleh karena itu, dia mengingatkan para elite harus bersatu dan bekerja keras bersama untuk mencapai kemakmuran.

Penegasan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Indonesia secara terpusat dari Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).

“Inilah namanya pembangunan bangsa. Ini namanya kebangkitan bangsa. Pembangunan bangsa, kebangkitan bangsa bukan jatuh dari langit. Kemakmuran tidak ada di pohon, jatuh dari langit, tidak. Kemakmuran kerja besar, kerja keras, kerja bersatu,” ucap Prabowo.

Dari sejarah, Prabowo belajar bahwa bangsa yang mampu mencapai kemajuan adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan.

“Terutama, elitnya, pemimpin-pemimpinnya harus bersatu. Harus legowo,” katanya.