Prabowo ke Kepala Daerah NTB: Hindari Niat Jadi Kaya di Atas Penderitaan Rakyat, Itu Dosa Paling Jahat!

LOMBOK BARAT - Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memimpin dengan arif dan bijaksana. Ia meminta gubernur hingga bupati memiliki rasa cinta kepada rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo di sela-sela peresmian Bendungan Meninting dan empat bendungan lainnya di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

"Saya titip NTB, pimpinannya, para gubernur, bupati, pimpinlah dengan arif, dengan baik. Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Dasarnya adalah demikian, cintai rakyatmu, urus rakyatmu,” kata Prabowo.

Prabowo meminta agar kepala daerah menggunakan kebijakan yang berlandaskan akal sehat. Ia mengingatkan agar tidak ada niat memperkaya diri.