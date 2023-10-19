Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Contoh Pendapat Tentang Konflik Palestina dan Israel

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |18:34 WIB
Contoh Pendapat Tentang Konflik Palestina dan Israel
Perang Israel dan Hamas semakin memanas dan menegang (Foto: AP)
A
A
A

YERUSALEM - Konflik antara Israel dan Palestina yang baru-baru ini semakin memanas telah memunculkan reaksi dari berbagai pemimpin dunia. Masing-masing negara telah mengeluarkan pendapat maupun pernyataan tegas terkait perang yang menewaskan ribuan orang ini.

Perang antara Hamas dan Israel ini juga telah membagi beberapa negara menjadi dua kubu, antara pro-Israel maupun pro-Palestina. Berikut adalah beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa negara tentang situasi yang terus berkembang di Timur Tengah yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden

Baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengomentari mengenai serangan yang menargetkan Rumah Sakit Arab al-Ahli di Gaza, yang terus menerus dibom oleh Israel selama 12 hari terakhir.

“Amerika Serikat dengan tegas membela perlindungan kehidupan warga sipil selama konflik dan kami berduka atas para pasien, staf medis, dan orang tak berdosa lainnya yang tewas atau terluka dalam tragedi ini,” tulis Biden di X, sebelumnya Twitter, sebelum mendarat di Israel pada Rabu pagi (18/10/2023).

Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Biden, menekankan kembali komitmen AS untuk terus mendukung Israel sebagai sekutu terdekat di Timur Tengah, meskipun mengutuk serangan yang mengerikan terhadap rumah sakit.

Biden menyampaikan kepada Netanyahu bahwa tampaknya pemboman Rumah Sakit Arab al-Ahli dilakukan oleh "pihak lain, bukan Anda," mengindikasikan kemungkinan keterlibatan faksi bersenjata Palestina dalam insiden tersebut. Biden tidak menghadirkan bukti konkret yang mendukung pernyataannya, namun dari pernyataan tersebut, jelas menampakkan bahwa Biden tetap membela dan mendukung Israel dalam konflik ini.

Telusuri berita news lainnya
