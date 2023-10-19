Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Siswi SMK Blitar yang Tabrakkan Diri ke KA Gajayana Dikenal Periang

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |04:31 WIB
Siswi SMK Blitar yang Tabrakkan Diri ke KA Gajayana Dikenal Periang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

BLITAR - Kematian NA (16) siswi SMK Negeri 01 Nglegok, Kabupaten Blitar yang diduga sengaja menabrakkan diri ke arah kereta api Gajajayana di perlintasan Kecamatan Talun, mengejutkan.

Teman-temanya di sekolah, termasuk guru nyaris tidak percaya jika NA nekat menyudahi hidup. Sebab yang bersangkutan selama ini dikenal berkarakter terbuka dan suka bercanda.

 BACA JUGA:

“Tidak mengira (bunuh diri). Karena anak ini sering guyon dengan teman-temanya,” tuturnya Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Nglegok Yulianto kepada wartawan Rabu (18/10/2023).

NA diduga menabrakkan diri ke arah KA Gajayana relasi Gambir - Malang yang melintas di perlintasan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun. Sebelum insiden maut terjadi, NA diketahui sempat mondar-mandir di lokasi kejadian.

 BACA JUGA:

Dalam kejadian ini petugas menemukan sepeda motor NA yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas juga menemukan selembar surat berisi pesan perpisahan yang diduga tulisan tangan NA.

Dalam suratnya siswi kelas 10 itu menyatakan sudah tidak kuat lagi dengan keadaan, sehingga dirinya harus pamitan. Tulisan yang terdiri dari dua paragraf itu diduga ditujukan kepada keluarga dan teman-temannya.

Menurut Yulianto, anak didiknya itu tidak pernah memperlihatkan indikasi orang yang hendak bunuh diri. Dari informasi yang diterima yang bersangkutan tidak terlihat murung atau depresi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/525/3158031/bandung-Tw5c_large.jpg
Duh! Dimarahi Guru, Pelajar SD di Bandung Nekat Coba Bunuh Diri Naik Menara 25 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement