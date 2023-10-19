Siswi SMK Blitar yang Tabrakkan Diri ke KA Gajayana Dikenal Periang

BLITAR - Kematian NA (16) siswi SMK Negeri 01 Nglegok, Kabupaten Blitar yang diduga sengaja menabrakkan diri ke arah kereta api Gajajayana di perlintasan Kecamatan Talun, mengejutkan.

Teman-temanya di sekolah, termasuk guru nyaris tidak percaya jika NA nekat menyudahi hidup. Sebab yang bersangkutan selama ini dikenal berkarakter terbuka dan suka bercanda.

“Tidak mengira (bunuh diri). Karena anak ini sering guyon dengan teman-temanya,” tuturnya Kepala Sekolah SMK Negeri 01 Nglegok Yulianto kepada wartawan Rabu (18/10/2023).

NA diduga menabrakkan diri ke arah KA Gajayana relasi Gambir - Malang yang melintas di perlintasan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun. Sebelum insiden maut terjadi, NA diketahui sempat mondar-mandir di lokasi kejadian.

Dalam kejadian ini petugas menemukan sepeda motor NA yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas juga menemukan selembar surat berisi pesan perpisahan yang diduga tulisan tangan NA.

Dalam suratnya siswi kelas 10 itu menyatakan sudah tidak kuat lagi dengan keadaan, sehingga dirinya harus pamitan. Tulisan yang terdiri dari dua paragraf itu diduga ditujukan kepada keluarga dan teman-temannya.

Menurut Yulianto, anak didiknya itu tidak pernah memperlihatkan indikasi orang yang hendak bunuh diri. Dari informasi yang diterima yang bersangkutan tidak terlihat murung atau depresi.