Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dapat Operasi Gratis dari MNC Peduli dan RSI Asyifa, Warga Sukabumi Bersyukur

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |14:54 WIB
Dapat Operasi Gratis dari MNC Peduli dan RSI Asyifa, Warga Sukabumi Bersyukur
A
A
A

SUKABUMI – Puluhan warga Sukabumi kembali mengikuti operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama RSI Assyifa Sukabumi. Bakti sosial ini digelar untuk membantu warga prasejahtera untuk mengobati katarak/pterygium.

Sebanyak 22 peserta bakti sosial ini merupakan warga prasejahtera yang tidak memliki jaminan kesehatan. Harapannya, dengan operasi gratis dapat membantu warga mendapatkan penglihatan yang lebih baik dan tentunya dapat kembali produktif.

"Untuk peserta yang datang kali ini berasal dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi bahkan ada dari Kabupaten Cianjur. Rata-rata sudah terkena penyakit kataraknya sudah berlangsung lama," ujar Direktur RSI Assyifa, dr H Ahmad Dian kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut Dian mengatakan, kerjasama MNC Peduli dengan RSI Assyifa yang sudah berlangsung selama 8 tahun hingga tahun 2023, telah membantu operasi katarak secara gratis kepada 334 orang dan operasi Hernia sebanyak 150 orang.

Sementara itu salah satu pasien, Arliyusdi (58) warga Kampung Kongsi RT 003/005, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang sehari-harinya berjualan di warung, mengakui dengan adanya program ini sangat terbantu

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180587//mnc_vision-DWbX_large.jpg
Usai Terima Bantuan dari MNC Vision Networks, Ini Harapan Komunitas Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180586//mnc_vision-mveZ_large.jpg
MNC Vision Networks (IPTV) dan MNC Peduli Tebar Kebaikan untuk Lansia Pemulung Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180188//mnc_peduli-klwT_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pelatihan, Peserta: Bermanfaat untuk UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180150//mnc_group-Lie6_large.jpg
HUT Ke-36, MNC Group Komitmen Kembangkan 36 Pegiat UMKM Bersaing di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/340/3177842//pasangan_suami_istri_yang_putrinya_bakal_menerima_bantuan_operasi_bibir_sumbing_gratis_dari_mnc_peduli_bersama_rumah_sakit_tmc_tasikmalaya-6SnJ_large.png
MNC Peduli dan RS TMC Tasikmalaya Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177746//mnc_peduli_bersama_pmi_jakarta_pusat_menggelar_pemeriksaan_kesehatan_dan_berbagi_masker_gratis-ZODr_large.jpg
Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis MNC Peduli Bersama PMI Jakpus, Warga: Membantu Lindungi Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement