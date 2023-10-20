Dapat Operasi Gratis dari MNC Peduli dan RSI Asyifa, Warga Sukabumi Bersyukur

SUKABUMI – Puluhan warga Sukabumi kembali mengikuti operasi katarak gratis yang digelar MNC Peduli bersama RSI Assyifa Sukabumi. Bakti sosial ini digelar untuk membantu warga prasejahtera untuk mengobati katarak/pterygium.

Sebanyak 22 peserta bakti sosial ini merupakan warga prasejahtera yang tidak memliki jaminan kesehatan. Harapannya, dengan operasi gratis dapat membantu warga mendapatkan penglihatan yang lebih baik dan tentunya dapat kembali produktif.

"Untuk peserta yang datang kali ini berasal dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi bahkan ada dari Kabupaten Cianjur. Rata-rata sudah terkena penyakit kataraknya sudah berlangsung lama," ujar Direktur RSI Assyifa, dr H Ahmad Dian kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (20/10/2023).

Lebih lanjut Dian mengatakan, kerjasama MNC Peduli dengan RSI Assyifa yang sudah berlangsung selama 8 tahun hingga tahun 2023, telah membantu operasi katarak secara gratis kepada 334 orang dan operasi Hernia sebanyak 150 orang.

Sementara itu salah satu pasien, Arliyusdi (58) warga Kampung Kongsi RT 003/005, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, yang sehari-harinya berjualan di warung, mengakui dengan adanya program ini sangat terbantu