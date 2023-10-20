Advertisement
HOME NEWS NEWS

Dukung Pelaksanaan Kamtibmas, MNC Peduli Berikan Sebuah Mobil Golf Untuk Polsek Menteng

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:37 WIB
Dukung Pelaksanaan Kamtibmas, MNC Peduli Berikan Sebuah Mobil Golf Untuk Polsek Menteng
A
A
A

JAKARTA - MNC Peduli memberikan sebuah mobil golf atau buggy car untuk Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (20/10/2023) untuk mendukung pelaksanaan Kamtibmas kepada masyarakat.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya memberikan sebuah buggy car untuk Polsek Menteng.

"Hari ini MNC Peduli ke Polsek Menteng menyerahkan satu mobil golf," ujar Syafril di Markas Polsek Metro Menteng.

Ia menyebutkan mobil golf tersebut salah satunya dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian untuk patroli saat hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Sudirman - Thamrin, Jakarta Pusat.

"Yang ini dibutuhkan Polsek untuk kegiatan car free day, pada hari Minggu kan tidak boleh masuk kendaraan mesin. Jadi dengan ada ini bisa mengontrol keamanan saat car free day," kata dia.

Polsek Menteng MNC Peduli
