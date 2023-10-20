7 Keris Sakti Milik Pangeran Diponegoro

JAKARTA - Deretan keris sakti milik Pangeran Diponegoro menjadi bukti perjuangannya melawan penjajah. Sebagai salah keturunan kerajaan Mataram, Pangeran Diponegoro menjadi salah satu tokoh yang mmenggunakan berbagai senjata berbentuk tombak dan keris.

Kendati demikian, keris menjadi senjata yang paling identik dengan Pangeran Diponegoro. Bahkan, konon dirinya tidak hanya memiliki satu buah keris saja.

Oleh karena itu, berikut Okezone rangkum 7 keris sakti yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro dilansir dari berbagai sumber:

1. Keris Kiai Bromo Kendali

Keris Kiai Bromo Kedali merupakan keris berukuran kecil dan lurus atau yang dikenal dengan istilah cundrik. Diketahui, keris cundrik bernama Kiai Bromo Kedali ini diberikan kepada Pangeran Diponegoro II bersamaan dengan tombak Kiai Rondhan.