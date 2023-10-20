Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Muarojambi Resah Muncul Buaya Besar di Sungai Batanghari

Azhari Sultan , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |09:03 WIB
Warga Muarojambi Resah Muncul Buaya Besar di Sungai Batanghari
Buaya muncul di Sungai Batanghari. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

MUAROJAMBI - Warga Desa Pulau Kayu Ari, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi tidak hanya kesulitan air bersih lantaran musim kemarau, tapi juga resah dengan munculnya seekor buaya di Sungai Batanghari.

Pasalnya, warga menggunakan air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci pakaian hingga air minum.

Akibatnya, warga mulai ketakutan dan resah untuk melakukan aktivitas sehari-harinya Sungai Batanghari.

BACA JUGA:

Buaya Tewaskan Warga di Kolaka Timur, Pemda Diminta Turun Tangan 

Keberadaan buaya diketahui saat debit Sungai Batanghari mulai menyusut akibat kemarau panjang tahun ini. Warga yang merekam buaya ketika muncul di permukaan di Sungai Batanghari menjadi heboh.

"Takutlah mas, ada buaya di Sungai Batanghari. Saat itu warga melihat ada buayo sehingga merekamnya di HP, tapi ketakutan ," tutur Zubaidah, warga setempat, Jumat (20/10/2023).

Diakuinya, buaya yang muncul di permukaan sungai berukuran sangat besar. "Saat krisis air ni, malah muncul buayo di sungai. Takutlah mas, untuk minum bae kami susah," bebernya.

 BACA JUGA:

Kepala Dusun Desa Pulau Kayu Aro mengaku saat ini sejak terjadinya krisis air bersih akibat kemarau, warganya sering menggunakan air Sungai Batanghari untuk kebutuhan sehari-harinya 

Namun, sejak munculnya seekor buaya sepanjang sekitar 2 mater kepermukaan air, warga mulai ketakutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/18/3036628/seorang-ibu-membiarkan-putri-balitanya-bermain-dengan-ratusan-anak-buaya-dp7M8RCJWc.jpg
Seorang Ibu Membiarkan Putri Balitanya Bermain dengan Ratusan Anak Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3027000/buaya-serang-2-ibu-rumah-tangga-di-tanggamus-lampung-yT1EO1b2jm.jpg
Buaya Serang 2 Ibu Rumah Tangga di Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/340/3015249/52-ekor-anak-buaya-muara-hendak-diselundupkan-ke-thailand-eJGOonIm8j.jpg
52 Ekor Anak Buaya Muara Hendak Diselundupkan ke Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010510/nelayan-di-pantai-seroja-tewas-diterkam-buaya-uTXv3Zbslf.jpg
Nelayan di Pantai Seroja Tewas Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/340/3010280/nelayan-belu-tewas-diterkam-buaya-saat-melaut-dengan-saudaranya-XfNXBctTSl.jpg
Nelayan Belu Tewas Diterkam Buaya saat Melaut dengan Saudaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/340/3005746/ngeri-buaya-muara-masuk-jaring-nelayan-di-lampung-selatan-WDTRS5GnNL.jpg
Ngeri! Buaya Muara Masuk Jaring Nelayan di Lampung Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement