HOME NEWS SUMUT

Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Rawat Kuliner Tradisional Suku Pakpak

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:21 WIB
Srikandi Ganjar Ajak Perempuan Milenial Rawat Kuliner Tradisional Suku Pakpak
Srikandi Ganjar lestarikan kuliner khas suku Pakpak (Foto: Ist)
A
A
A

SUMUT - Sukarelawan Srikandi Ganjar Sumatera Utara ambil bagian dalam menjaga dan melestarikan kekayaan Indonesia. Mengingat Nusantara dengan keberagaman suku, agama, ras, budaya, termasuk kuliner tradisional.

Berbicara soal kuliner, setiap daerah memiliki cita rasa unik hingga menjadi simbol kekayaan Indonesia. Srikandi Ganjar Sumatra Utara merawat kuliner tradisional dengan cara asyik yakni pelatihan pembuatan Pelleng, makanan khas Suku Pakpak.

Pelatihan dilakukan di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumut, Kamis 19 Oktober 2023.

Pelleng biasanya tidak disajikan setiap hari. Hanya saat ada kegiatan penting misalnya acara adat, pesta, festival budaya hingga untuk tamu istimewa.

"Makanan ini tuh disajikan untuk acara syukuran atau acara-acara misalnya anaknya mau diberangkatkan kuliah atau merantau agar mereka ingat kembali dengan kampung halamannya," ujar Bendahara Srikandi Ganjar Wilayah Sumut, Bina Safrina, dalam keterangannya.

Kuliner Pelleng terbuat dari nasi yang bertekstur lunak dengan campuran rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, bawang, cabe dan masih banyak lagi.

Menurut Bina, kegiatan ini menyasar perempuan milenial dan masyarakat setempat. Kaum milenial khususnya perempuan merupakan aktor utama untuk tetap menjaga eksistensi keberagaman kuliner khas daerah.

Halaman:
1 2
      
