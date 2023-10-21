Ketika Soekarno Membuka Ruang bagi PKI

JAKARTA - Presiden Soekarno, sempat membuat celah hidupnya seluruh ideologi di Indonesia. Termasuk komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Bung Karno merumuskan idenya yang ditulis tahun 1926. Bung Karno menulis tentang Nasionalisme, Islamisme, Marxisme," kata Sejarawan Anhar Gonggong kepada Okezone beberapa waktu silam.

PKI meraih masa kejayaannya di era Bung Karno. Kala itu, Bung Karno mengeluarkan persekutuan Konsepsi Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Gagasan tersebut menjadi gerbang pintu masuk semua paham bergerak di Indonesia untuk mencari ruang dengan gayanya masing-masing.

"Itu dirumuskan kembali setelah dia punya kekuasaan menjadi NASAKOM. Itu artinya apa bagi PKI? ruangnya terbuka, bagi NU dan Islam terbuka, bagi nasionalis TNI terbuka tinggal bagaimana gunakan ruang itu kan," ujar Anhar.

Terbukanya ruang bagi PKI menjadi landasan untuk semakin mengepakan sayapnya. Pergerakan itu akan bermuara pada satu titik yakni perebutan kekuasaan tertinggi di Indonesia.

"Golongan tertentu menganggap apa yang dilakukan PKI itu adalah sesuatu menuju pada mengambil kekuasaan persoalannya hanya disitu perebutan kekuasaan dan tidak ada ideologi di dalam konteks waktu itu tidak berusaha mendapatkan ruang dan kekuasaan itu," ujar Anhar.