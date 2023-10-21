Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Soekarno Membuka Ruang bagi PKI

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |04:08 WIB
Ketika Soekarno Membuka Ruang bagi PKI
Soekarno (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Soekarno, sempat membuat celah hidupnya seluruh ideologi di Indonesia. Termasuk komunisme melalui Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Bung Karno merumuskan idenya yang ditulis tahun 1926. Bung Karno menulis tentang Nasionalisme, Islamisme, Marxisme," kata Sejarawan Anhar Gonggong kepada Okezone beberapa waktu silam.

PKI meraih masa kejayaannya di era Bung Karno. Kala itu, Bung Karno mengeluarkan persekutuan Konsepsi Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.

Gagasan tersebut menjadi gerbang pintu masuk semua paham bergerak di Indonesia untuk mencari ruang dengan gayanya masing-masing.

"Itu dirumuskan kembali setelah dia punya kekuasaan menjadi NASAKOM. Itu artinya apa bagi PKI? ruangnya terbuka, bagi NU dan Islam terbuka, bagi nasionalis TNI terbuka tinggal bagaimana gunakan ruang itu kan," ujar Anhar.

Terbukanya ruang bagi PKI menjadi landasan untuk semakin mengepakan sayapnya. Pergerakan itu akan bermuara pada satu titik yakni perebutan kekuasaan tertinggi di Indonesia.

"Golongan tertentu menganggap apa yang dilakukan PKI itu adalah sesuatu menuju pada mengambil kekuasaan persoalannya hanya disitu perebutan kekuasaan dan tidak ada ideologi di dalam konteks waktu itu tidak berusaha mendapatkan ruang dan kekuasaan itu," ujar Anhar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Komunis PKI Soekarno G30S PKI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/01/337/3016153/kisah-bang-pane-stres-hingga-meninggal-dunia-usai-temukan-pahlawan-revolusi-di-lubang-buaya-LWFG6eCLWm.jpg
Kisah Bang Pane, Stres hingga Meninggal Dunia Usai Temukan Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/337/3006887/kisah-anggota-pki-kebal-saat-dihukum-mati-bikin-warga-australia-kaget-aLYBnkamNT.jpg
Kisah Anggota PKI Kebal saat Dihukum Mati Bikin Warga Australia Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/337/2996716/kisah-prajurit-kostrad-bikin-ciut-nyali-ketua-pki-dn-aidit-NxKe8RV26o.jpg
Kisah Prajurit Kostrad Bikin Ciut Nyali Ketua PKI DN Aidit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/337/2990699/kala-gatot-soebroto-perintahkan-slamet-rijadi-selamatkan-dua-kompi-gerilyawan-dari-pengaruh-pki-kvE8IDIXHy.jpg
Kala Gatot Soebroto Perintahkan Slamet Rijadi Selamatkan Dua Kompi Gerilyawan dari Pengaruh PKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2925453/4-tokoh-g30s-pki-yang-berujung-eksekusi-mati-salah-satunya-masih-sempat-minta-rokok-rmYAvlVa1a.jpeg
4 Tokoh G30S PKI yang Berujung Eksekusi Mati, Salah Satunya Masih Sempat Minta Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924489/gembong-pki-dn-aidit-sebelum-ditembak-mati-sempat-sempatnya-minta-waktu-untuk-pidato-RDmX80HSdU.jpg
Gembong PKI DN Aidit Sebelum Ditembak Mati, Sempat-sempatnya Minta Waktu untuk Pidato
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement