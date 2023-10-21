Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak Viral di Medsos, Yosef Perintahkan Danu Ambil Golok

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |07:00 WIB
Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak Viral di Medsos, Yosef Perintahkan Danu Ambil Golok
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

SUBANG - Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menemui titik terang. Saat ini polisi menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih dan dua anak Mimin yaitu Arighi Reksa Pratama serta Abi.

Adapun, viral pembunuhan ibu dan anak di Subang diketahui setelah ditemukan jasad kedua korban di dalam bagasi mobil Alphard terparkir di Jalan Cagak, Subang.

Setelah 2 tahun penyelidikan, polisi berhasil mengungkap fakta-fakta yang mengarah pada Yosep Hidayah sebagai otak di balik pembunuhan tersebut. Yosep Hidayah merupakan suami dari Tuti Suhartini dan ayah kandung Amalia Mustika Ratu.

Berdasarkan pengakuan tersangka bernama M Ramadanu alias Danu (MR), Yosep dan Mimin Mintarsih, beserta dua anak tirinya yaitu Arighi Reksa Pratama dan Abi, menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini.

Danu mengklaim bahwa dirinya hanya menemani Yosep di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, Danu merupakan keponakan dan sepupu kedua dari korban. Diketahui pemuda ini juga bekerja sebagai staf di yayasan tempat kedua korban bekerja.

Kronologi kasus Yosep Hidayah pembunuh istri dan anak di Subang bermula ketika tersangka mendatangi kedua korban. Yosep meminta Danu menunggu di garasi rumah dan menyiapkan golok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement