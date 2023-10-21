Kronologi Pembunuhan Ibu dan Anak Viral di Medsos, Yosef Perintahkan Danu Ambil Golok

SUBANG - Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang menemui titik terang. Saat ini polisi menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih dan dua anak Mimin yaitu Arighi Reksa Pratama serta Abi.

Adapun, viral pembunuhan ibu dan anak di Subang diketahui setelah ditemukan jasad kedua korban di dalam bagasi mobil Alphard terparkir di Jalan Cagak, Subang.

Setelah 2 tahun penyelidikan, polisi berhasil mengungkap fakta-fakta yang mengarah pada Yosep Hidayah sebagai otak di balik pembunuhan tersebut. Yosep Hidayah merupakan suami dari Tuti Suhartini dan ayah kandung Amalia Mustika Ratu.

Berdasarkan pengakuan tersangka bernama M Ramadanu alias Danu (MR), Yosep dan Mimin Mintarsih, beserta dua anak tirinya yaitu Arighi Reksa Pratama dan Abi, menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini.

Danu mengklaim bahwa dirinya hanya menemani Yosep di tempat kejadian perkara (TKP). Selain itu, Danu merupakan keponakan dan sepupu kedua dari korban. Diketahui pemuda ini juga bekerja sebagai staf di yayasan tempat kedua korban bekerja.

Kronologi kasus Yosep Hidayah pembunuh istri dan anak di Subang bermula ketika tersangka mendatangi kedua korban. Yosep meminta Danu menunggu di garasi rumah dan menyiapkan golok.