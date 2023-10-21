Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Diikuti Ribuan Peserta, Konten Kreator Video Amatir dari Sekoteng Visualkan Kemajuan Jateng

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:34 WIB
Konten Kreator (Foto: istimewa/Okezone)
BANJARNEGARA - Kompetisi video amatir yang digelar komunitas Seniman Konten Kreator se-Jawa Tengah (Sekoteng) sukses diikuti oleh ribuan peserta.

Pengumuman pemenang lomba pun dilakukan pada Rabu 18 Oktober 2023, di Bukit Scooter yang berada di kawasan Desa Wisata Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Sepuluh video terbaik yang dikirimkan para peserta terpilih dan berhasil memenangkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan semarak tema 'Wajah Jawa Tengah', video-video para peserta menggambarkan Jawa Tengah dari berbagai sisi yang menarik.

Salah satu konten kreator Jawa Tengah yang juga pemrakarsa komunitas Sekoteng Ucup Klaten mengatakan kompetisi video amatir ini sukses memvisualkan perkembangan dan kemajuan Jawa Tengah dalam berbagai aspek, salah satunya sektor wisata.

"Kemajuan Jawa Tengah luar biasa. Setelah melihat hasil video dari peserta itu banyak tempat yang belum saya tahu. Fungsi-fungsi yang belum saya tahu," ujar Ucup.

"Misalnya, ada video waduk. Bagaimana waduk itu juga untuk mengairi sawah-sawah yang ada di bawahnya. Jadi, saat musim kemarau, mereka tetap bisa bercocok tanam. Waduk juga bisa untuk wisata," contohnya.

Ucup menyebut, Sekoteng bisa menjadi wadah bagi karya para peserta. Tiap video dari para peserta, disebut Ucup, akan diunggah dalam platform media sosial milik Sekoteng.

Lebih lanjut, Ucup mengatakan bahwa kompetisi ini juga berguna sebagai media promosi tempat wisata yang ada di Jawa Tengah. Sebab, menurutnya, banyak peserta yang mengirimkan video kemajuan sektor wisata di daerahnya.

"Goals-nya, kami berharap semoga ke depan anak muda yang ada di Indonesia, punya kesadaran bahwa kita semua ini punya kesempatan untuk untuk menjadi konten kreator. Tentunya, konten positif yang berdampak pada masyarakat sekitar," harap Ucup.

