Kolaborasi Kemenparekraf-GenPI Dorong Kemajuan Sektor Pariwisata

SURABAYA - Generasi Pesona Indonesia (GenPI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang keempat pada 7–8 Oktober 2023. Rakornas ini merupakan rakornas keempat yang dilaksanakan Genpi dan memilih Surabaya sebagai tuan rumah setelah sebelumnya terlaksana di Kota Solo Jawa Tengah, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Yogyakarta.

GenPI merupakan sebuah komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbeda dengan konsep tiga Rakornas sebelumnya, pada tahun 2023 ini Rakornas GenPI tidak hanya mengumpulkan para pengurus dan member dari seluruh Indonesia, namun juga turut mengumpulkan beberapa perwakilan komunitas dalam kegiatan yang bertajuk Jambore Komunitas dan Rakornas GenPI 2023.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo turut hadir untuk memberikan keynote speech serta membuka secara resmi kegiatan Jambore Komunitas dan Rakornas GenPI . Kehadiran Wamenparekraf ini menjadi bukti nyata akan eratnya hubungan yang dimiliki antara GenPI dengan Kemenparekraf.

“Peran generasi muda sangat penting bagi pengembangan dan akselerasi pemulihan pariwisata di Indonesia,” kata Angela yang hadir dengan didampingi Tenaga Ahli Kemenparekraf Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Arnold Poernomo atau yang akrab disapa Chef Arnold.

Ketua Umum GenPI Nasional, Siti Chotijah atau yang akrab disapa Mba Jhe, berharap agar melalui kegiatan Jambore Komunitas dan Rakornas Genpi tahun 2023 para member genpi dapat kembali menyegarkan ide dan gagasan yang dimiliki.