HOME NEWS INTERNATIONAL

Korban Tewas Serangan Israel ke Gaza Mencapai 4.385 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |13:50 WIB
Korban Tewas Serangan Israel ke Gaza Mencapai 4.385 Orang
Demonstrasi Pro-Palestina di Duesseldorf, Jerman. (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Jumlah korban tewas di Jalur Gaza akibat serangan Israel yang sedang berlangsung telah meningkat menjadi 4.385 orang, kata pejabat Kementerian Kesehatan di daerah kantong yang terkepung pada Sabtu, (21/10/2023), Anadolu Agency melaporkan.

Kementerian mengatakan bahwa 1.756 anak-anak termasuk di antara korban tewas dalam serangan Israel.

Konflik di Gaza, yang dibombardir dan diblokade Israel sejak 7 Oktober, dimulai ketika Hamas memulai Operasi Banjir Al-Aqsa, sebuah serangan mendadak yang mencakup serangkaian peluncuran roket dan infiltrasi ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Dikatakan bahwa serangan tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel.

Militer Israel kemudian melancarkan Operasi Pedang Besi terhadap sasaran Hamas di Jalur Gaza.

Para pejabat mengatakan lebih dari 1.400 orang di Israel tewas dalam konflik tersebut.

Sebelumnya hari ini, konvoi kemanusiaan yang terdiri dari 20 truk mulai memasuki Jalur Gaza dari penyeberangan Rafah di sisi Mesir, yang pertama sejak konflik bersenjata pecah antara Israel dan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

(Rahman Asmardika)

      
