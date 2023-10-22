Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Peringatkan 20 Rumah Sakit di Gaza Utara untuk Dievakuasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:20 WIB
Israel Peringatkan 20 Rumah Sakit di Gaza Utara untuk Dievakuasi
Dampak serangan Israel di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEL AVIV - Israel menuntut evakuasi 20 rumah sakit di Jalur Gaza utara, enam di antaranya telah dievakuasi, kata seorang pejabat keamanan Israel pada Sabtu, (21/10/2023).

“Empat rumah sakit menolak perintah evakuasi sementara sisanya sedang dalam proses evakuasi,” kata pejabat yang tidak disebutkan namanya itu kepada Israel Broadcasting Corporation.

Pejabat tersebut mengklaim bahwa “sekira 30.000 warga Palestina datang ke tempat penampungan di sekitar Rumah Sakit Shifa untuk bertindak sebagai perisai manusia.”

PBB dan lembaga-lembaga internasional mengatakan, selama beberapa hari terakhir, terjadi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza akibat pemboman dan pengepungan Israel yang dilakukan di Gaza.

Namun, pejabat Israel mengatakan: “Tidak ada krisis kemanusiaan di Gaza.”

“Sejauh ini, 700.000 warga telah dievakuasi dari Jalur Gaza bagian utara ke Lembah Gaza bagian selatan,” ujarnya sebagaimana dilansir Anadolu Agency.

Israel telah meminta sekira 1,1 juta warga Palestina di Jalur Gaza utara untuk mengungsi dari rumah mereka dan menuju ke selatan.

(Rahman Asmardika)

      
