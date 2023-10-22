Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia: AS Bisa dengan Mudah Ungkap Pelaku Pengeboman Rumah Sakit Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:58 WIB
Rusia: AS Bisa dengan Mudah Ungkap Pelaku Pengeboman Rumah Sakit Gaza
Gambar satelit dari RUmah Sakit Al-Ahli di Gaza pasca ledakan yang menewaskan ratusan orang pada 16 Oktober 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) dapat mempublikasikan gambar satelit Gaza yang diambil saat serangan mematikan terjadi di Rumah Sakit Al-Ahli untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di saat kelompok militan Palestina dan militer Israel saling menyalahkan atas insiden tersebut.

Lavrov yakin AS bisa menyelesaikan situasi ini jika mereka mau.

“Sekarang, ketika semua orang membicarakan tragedi Gaza, yang mana sebuah rumah sakit diserang dan ratusan orang tewas… kita bisa meminta data satelit dari Amerika,” kata Lavrov kepada Russia 1, seraya menambahkan bahwa Washington “pastinya memantau wilayah ini dengan satelitnya.”

“Serangan seperti ini tidak mungkin luput dari perhatian,” kata menteri tersebut, seraya menambahkan bahwa niat baik Amerika dapat membuat dunia menjadi “tempat yang lebih tenang.” Lavrov mengkritik para pejabat AS karena memusatkan perhatian mereka pada urusan Moskow dengan Pyongyang.

Diwartakan RT, awal pekan ini, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengklaim bahwa Korea Utara diduga mengirim sekira 1.000 kontainer “peralatan dan amunisi” ke Rusia antara awal September dan awal Oktober.

Sebuah lembaga pemikir Royal United Services Institute (RUSI) yang berbasis di London menerbitkan apa yang disebut gambar satelit yang diduga membuktikan Rusia telah menerima amunisi dari Korea Utara. Menurut RUSI, foto-foto tersebut secara khusus diambil oleh perusahaan swasta yang berbasis di AS, Planet Labs, yang memiliki armada satelit yang dilengkapi teleskop dan kamera canggih.

Perusahaan yang sama menggambarkan alat berat Israel dikerahkan ke perbatasan utara Gaza, menurut beberapa laporan media yang diterbitkan minggu ini. AP melaporkan pada hari Jumat bahwa perusahaan lain yang berbasis di AS, Maxar Technologies, telah mengambil gambar satelit setelah serangan Israel di Gaza.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement