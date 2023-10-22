Warga Gunung Putri Geger Temukan Wanita Pingsan di Semak-Semak

Warga Gunung Putri geger temukan wanita pingsan di semak-semak. (Ist)

BOGOR - Warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan wanita tak sadarkan diri. Saat ini, polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait temuan tersebut.

Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita terbaring di area semak-semak. Sambil membawa senter, beberapa warga tengah mengerumuni wanita tersebut untuk memastikan kondisinya.

Diketahui, wanita yang masih menenakan pakaian lengkap itu masih hidup. Namun, tidak sadarkan diri karena tidak bergerak ketika disentuh oleh warga.

"Masih, masih nafas," ujar pria dalam video dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan adanya temuan wanita yang tidak sadarkan diri seperti dalam video beredar.

"Masih (hidup)," kata Bayu, dikonfirmasi.