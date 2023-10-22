Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Gunung Putri Geger Temukan Wanita Pingsan di Semak-Semak

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |02:33 WIB
Warga Gunung Putri Geger Temukan Wanita Pingsan di Semak-Semak
Warga Gunung Putri geger temukan wanita pingsan di semak-semak. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Warga Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan wanita tak sadarkan diri. Saat ini, polisi masih menyelidiki lebih lanjut terkait temuan tersebut.

Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita terbaring di area semak-semak. Sambil membawa senter, beberapa warga tengah mengerumuni wanita tersebut untuk memastikan kondisinya.

Diketahui, wanita yang masih menenakan pakaian lengkap itu masih hidup. Namun, tidak sadarkan diri karena tidak bergerak ketika disentuh oleh warga.

"Masih, masih nafas," ujar pria dalam video dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu (21/10/2023).

Terpisah, Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha membenarkan adanya temuan wanita yang tidak sadarkan diri seperti dalam video beredar.

"Masih (hidup)," kata Bayu, dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143903//pingsan-xPbN_large.jpg
Momen Anggota Paskibraka Pingsan di Upacara Hari Lahir Pancasila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/625/3135662//pingsan-z0Th_large.jpg
30 Pelajar Pingsan saat Ikuti Upacara Hari Pendidikan Nasional di Jombang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/338/3132388//ilustrasi-Hdcz_large.JPG
Hendak Panjat Tebing, Mahasiswi di Bogor Tewas Tertimpa Runtuhan Batu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/612/3107018//aksi_sigap_satpam_krl_bantu_penumpang_yang_pingsan-a4PE_large.jpg
Viral Aksi Sigap Satpam KRL Bantu Penumpang Pingsan, Tuai Pujian Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/626/3105396//pingsan-wpS7_large.jpg
Pria Tak Sadarkan Diri di Atap Rumah, Dievakuasi Petugas Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/338/3104922//yuki_kato-q2Yg_large.JPG
Mobil Milik Yuki Kato Jadi Korban Pecah Kaca di Gunung Putri Bogor, Handphone Raib
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement