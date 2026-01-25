Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Sebut Menteri KKP Pingsan karena Kecapekan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |12:23 WIB
Wamen Sebut Menteri KKP Pingsan karena Kecapekan
Wamen Sebut Menteri KKP Pingsan karena Kecapekan (Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan memastikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan karena kecapekan. Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat prosesi upacara pelepasan korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

1. Kecapekan

"Sudah sadar, ndak apa-apa, kecapekan beliau, kecapekan," ujarnya pada wartawan, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, kondisi Menteri KKP baik-baik saja. Dia hanya kecapekan hingga jatuh pingsan saat proses upacara itu berlangsung.

Adapun pada Minggu (25/1/2026) pagi tadi, Kementerian KKP melakukan upacara penghormatan dan pelepasan terhadap 3 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Upacara dipimpin  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Keluarga yang hadir dalam upacara tersebut terlihat tegar menjalani kegiatan tersebut. Dalam prosesnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono pingsan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, pun mengambil alih prosesi upacara tersebut.

Usai upacara itu dilakukan, jenazah rencananya bakal dimakamkan di tempat berbeda. Alm Fery Irawan bakal dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jaktim, sedangkan Alm Yoga Naufal bakal dimakamkam di TPU Malaka I, Pondok Kopi, Jaktim.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/337/3197410//menteri_kkp_pingsan-AqCw_large.jpg
Menteri KKP Pingsan saat Jenazah Korban Pesawat ATR Diserahkan ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197104//laut-mWj4_large.jpeg
Laut Dunia Terancam, Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195976//menteri_kkp_sakti_wahyu_trenggono-Oqvo_large.jpg
3 Pegawai Tumpangi Pesawat Hilang di Maros, Menteri KKP : Jalani Misi Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195974//menteri_kelautan_dan_perikanan_wahyu_sakti_trenggono-VBze_large.jpg
Menteri KKP Ungkap Ada 3 Pegawainya dalam Pesawat Hilang Kontak di Maros
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193473//menteri_kkp-wplZ_large.jpg
KKP Tak Tolerir Kontraktor Nakal Garap Proyek Kampung Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188213//menteri_kkp-Y92z_large.jpg
KKP Kirim 60 Ton Paket Bantuan ke Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement