Wamen Sebut Menteri KKP Pingsan karena Kecapekan

JAKARTA - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan memastikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan karena kecapekan. Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat prosesi upacara pelepasan korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

1. Kecapekan

"Sudah sadar, ndak apa-apa, kecapekan beliau, kecapekan," ujarnya pada wartawan, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, kondisi Menteri KKP baik-baik saja. Dia hanya kecapekan hingga jatuh pingsan saat proses upacara itu berlangsung.

Adapun pada Minggu (25/1/2026) pagi tadi, Kementerian KKP melakukan upacara penghormatan dan pelepasan terhadap 3 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Auditorium Madidihang AUP Kelautan dan Perikanan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Upacara dipimpin Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Keluarga yang hadir dalam upacara tersebut terlihat tegar menjalani kegiatan tersebut. Dalam prosesnya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono pingsan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, pun mengambil alih prosesi upacara tersebut.

Usai upacara itu dilakukan, jenazah rencananya bakal dimakamkan di tempat berbeda. Alm Fery Irawan bakal dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, Jaktim, sedangkan Alm Yoga Naufal bakal dimakamkam di TPU Malaka I, Pondok Kopi, Jaktim.





(Erha Aprili Ramadhoni)