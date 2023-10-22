Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Handphonenya Dirampas, Bocah Kejar Penjambret hingga Jatuh dari Motor

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |00:33 WIB
Handphonenya Dirampas, Bocah Kejar Penjambret hingga Jatuh dari Motor
Handphonenya dirampas, bocah kejar penjambret hingga jatuh dari motor. (Ist)
BANDARLAMPUNG - Seorang bocah berhasil menggagalkan aksi jambret handphone di Bandar Lampung. Sementara para pelaku melarikan diri.

Berdasarkan video yang diterima MNC Portal, terlihat bocah tersebut sedang duduk di teras rumahnya sambil bermain handphone.

Tak lama, para pelaku yang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga orang mendekati bocah yang belum diketahui identitasnya tersebut.

Kemudian, setelah mengawasi kondisi aman, satu pelaku tampak bertanya kepada mendekati bocah yang sedang duduk di kursi.

Lalu dengan cepat pelaku langsung merebut handphone yang tengah dipegang bocah itu kemudian berlari ke arah dua pelaku lainnya yang menunggu di motor.

Lantaran tak ingin kehilangan handphonenya, bocah tersebut mengejar para pelaku. Ia berhasil menarik sweater salah satu pelaku hingga akhirnya terjatuh dari motor.

Aksi ini kemudian diketahui warga lainnya yang berupaya mengejar para pelaku. Meski satu pelaku sempat terjatuh, akhirnya berhasil melarikan diri.

