Israel Kembali Serang Gaza dan Lebanon, Korban Tewas Warga Palestina Tembus 5.000 Orang

GAZA/YERUSALEM - Israel menyerang Gaza dari udara pada Senin, (23/10/2023) menewaskan lebih banyak orang, sementara tentaranya bertempur dengan militan Hamas di darat dalam penyerangan di wilayah kantong Palestina yang terkepung sebelum kemungkinan terjadinya tahap baru dalam konflik tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 436 orang tewas dalam serangan udara Israel dalam 24 jam terakhir, sebagian besar terjadi di selatan Jalur Gaza yang sempit dan padat penduduknya.

Ketika 2,3 juta penduduk di wilayah tersebut terjebak dan kekurangan kebutuhan pokok, para pemimpin Eropa tampaknya akan menyerukan penghentian permusuhan sehingga bantuan dapat menjangkau mereka.

Namun konflik semakin meluas, dengan pesawat Israel juga menyerang Lebanon selatan dalam semalam dan pasukan Israel serta warga Palestina bentrok di Tepi Barat yang diduduki.

Hamas juga menembakkan lebih banyak roket ke Israel.

PBB mengatakan warga sipil yang putus asa kekurangan makanan, air, obat-obatan dan tempat berlindung dari hantaman yang tak henti-hentinya yang telah meratakan sebagian besar daerah kantong yang dikuasai Hamas.

Sejumlah bantuan mengalir melalui satu perbatasan yang melintasi Gaza, namun hanya sebagian kecil dari jumlah yang dibutuhkan.

Setidaknya 5.087 warga Palestina tewas dalam dua minggu serangan, termasuk 2.055 anak-anak, kata kementerian kesehatan sebagaimana dilansir Reuters.

Pemboman Israel dipicu oleh serangan lintas batas pada 7 Oktober terhadap komunitas Israel oleh militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang dan menyandera lebih dari 200 orang – episode paling berdarah dalam satu hari sejak negara Israel didirikan 75 tahun lalu.