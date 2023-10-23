Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Istri Gerebek Suami di Kamar Hotel, Lagi Asyik Bersama Pelakor Rambut Pirang

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |11:16 WIB
Duh! Istri Gerebek Suami di Kamar Hotel, Lagi Asyik Bersama Pelakor Rambut Pirang
Istri gerebek suami bersama pelakor di kamar hotel (Foto: Ade Sata)
A
A
A

PALANGKARAYA - Seorang istri menggerebek sang suami yang sedang berduaan dengan seorang wanita diduga pasangan selingkuhan suaminya di salah satu kamar wisma di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. 

Petugas yang datang ke lokasi saat penggerebekan kemudian membawa pasangan bukan suami istri tersebut ke kantor polisi.

Saat penggerebekan, didampingi keluarga dan disaksikan Ketua RT, ibu rumah tangga inisial DL nekad menggerebek suaminya yang tengah berada di salah satu wisma di Kota Palangkaraya.

Saat pintu kamar wisma diketuk dan dibuka dari dalam, alangkah terkejutnya ibu tiga anak ini bersama keluarga mendapati suami sahnya sedang bersama seorang perempuan yang diduga selingkuhan suaminya.

Menyaksikan hal tersebut, keluarganya marah dan menginterogasi kedua pasangan bukan suami istri tersebut sambil menunjukan surat perjanjian yang sebelumnya dibuat saat keduanya juga pernah kedapatan berselingkuh.

