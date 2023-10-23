Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cara Relawan Ganjar Peringati Hari Santri Bersama Ribuan Warga Kaltim

Alifia Zahra Kinanti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |19:37 WIB
Cara Relawan Ganjar Peringati Hari Santri Bersama Ribuan Warga Kaltim
Relawan Ganjar di Kutai/ist
A
A
A

KUTAI KARTANEGARA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar (SDG) Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin kerja sama dengan Yayasan Jantung Indonesia untuk mengadakan senam sehat bersama di Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Koordinator Wilayah SDG Kaltim, Abdul Rahim mengatakan, senam ini dihadiri ribuan warga dari berbagai daerah di Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diselenggarakannya juga untuk memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh tiap 22 Oktober.

"Kami bertujuan agar masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara itu menjaga kesehatan, khususnya kesehatan jantung. Karena kita lihat tingkat penyakit jantung setiap tahunnya terus meningkat," ujar Rahim, Senin (23/10/2023).

Bukan hanya bermanfaat bagi kesehatan, Rahim menerangkan bahwa kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi bagi para peserta yang datang dari berbagai daerah.

"Tentu kegiatan ini kami mendapat kesehatan, membangun relasi, menyatukan silaturahmi. Bahwa kunci dari sebuah kemenangan adalah solid," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Jantung Indonesia cabang Kutai Kartanegara, Maslianawati Edi Damansyah mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi relawan SDG.

Menurutnya, olahraga secara rutin memang diperlukan untuk menekan risiko terkena penyakit jantung

